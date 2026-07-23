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'ಆಧುನಿಕ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ': ಹನಿಮೂನ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಆಧುನಿಕ ಪೀಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹನಿಮೂನ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿತು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 23, 2026 at 9:17 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 9:30 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತಿಯನ್ನು ದಾರುಣವಾಗಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿರುವ ಯುವತಿ ಸೋನಮ್ ರಘುವಂಶಿಯಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ.ಸುಂದ್ರೇಶ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಬಿ.ವರಾಲೆ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ, ಆಧುನಿಕ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒತ್ತಡ ನಿಭಾಯಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲರು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.

ಆರೋಪಿ ಸೋನಮ್‌ ರಘುವಂಶಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, 3 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರೆದುರು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೀಠ ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿತು.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸೋನಮ್‌ ರಘುವಂಶಿಯನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಪತಿ ರಾಜ ರಘುವಂಶಿ ಎಂಬವರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಮೇ 23ರಂದು ಮೇಘಾಲಯದ ಸೊಹ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದಂಪತಿ ದಿಢೀರ್ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ರಾಜಾ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಜೂನ್ 2ರಂದು ಆಳ ಕಂದಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೋನಮ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಂತಕರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ಇಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆಧುನಿಕ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸುಂದರೇಶ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮೇಘಾಲಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ಹಾಜರಾದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾ.ವರಾಲೆ ಹೇಳಿದರು.

ಗಂಡ ಅಂಗರಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹನಿಮೂನ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ತಮಾಷೆಯ ರೀಲ್‌ಗಳಿವೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯಾಗುವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ.ಸುಂದರೇಶ್, ನೀವು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಲಿಯುವಿರಿ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಅಳುತ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮೆಹ್ತಾ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು.

ನ್ಯಾ.ಸುಂದರೇಶ್ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯರಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆಗ ಪೋಷಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಗು ಅಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಎಂದರು.

ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಭಾವನೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

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Last Updated : July 23, 2026 at 9:30 PM IST

TAGGED:

MODERN DAY GENERATION
QUICK SOLUTION TO PROBLEMS
SUPREME COURT
NEW DELHI
SONAM RAGHUVANSHI CASE

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