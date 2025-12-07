ETV Bharat / bharat

ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದುನಿಂತ ಮೊಬೈಲ್​ ಟವರ್: ಡೋಲು ಬಾರಿಸಿ, ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಜನರು

ನಕ್ಸಲ್​​ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಟವರ್ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಡೋಲು ಬಾರಿಸಿ, ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

KONDAPALLI VILLAGE OF BIJAPUR
ಡೋಲು ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಟವರ್​ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)
ಬಿಜಾಪುರ(ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ): ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೆಟ್​ವರ್ಕ್​ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಂತಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಊರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಿದೆ.

ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಟವರ್​ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಾರ್‌ಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಸಂತಸವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಆದಿವಾಸಿ ಜನರು ಹೊಸ ಟವರ್‌ ಬಳಿಗೆ ಡೋಲು, ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಟವರ್​ ಮುಂದೆ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ, ಸಂತೋಷದ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.

ತೆಲಂಗಾಣ-ಛತ್ತೀಸ್​ಗಢ ಅರಣ್ಯದ ಗಡಿ ಗ್ರಾಮ: ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 70 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣ-ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ ಗಡಿಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೇವಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನವೀಕರಣವಲ್ಲದೆ, ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಮವು ಸಂವಹನ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಷ್ಟಕರ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ನಕ್ಸಲರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಜನರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ನಕ್ಸಲರ್​ ನಿಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ.

ಫಲ ನೀಡಿದ ನಿಯದ್ ನೆಲ್ಲನಾರ್ ಯೋಜನೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನಿಯದ್​ ನೆಲ್ಲನಾರ್​ (ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಾಮ) ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದು, ಯೋಜನೆಯಡಿ 403 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ, ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 116 ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 115 ಸೇರಿದಂತೆ 728 ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 467 ಟವರ್‌ಗಳು 4ಜಿ ಸೇವೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, 449 2ಜಿ ಯಿಂದ 4ಜಿಗೆ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಸ ಆರಂಭ-ಸಿಎಂ: ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಟವರ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವ್ ಸಾಯಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಂವಹನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ. ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಸ ಆರಂಭ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

