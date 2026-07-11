ರೈಲಿನ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿಯುವ ಯತ್ನ: ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು; 9 ಕಿ.ಮೀ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲೇ ನೇತಾಡಿದ ಖದೀಮ!
ರೈಲಿನ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕದಿಯಲು ಬಂದವನನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 11, 2026 at 7:43 PM IST
ಖಗಾರಿಯಾ(ಬಿಹಾರ): ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಕಿಟಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಕದಿಯಲು ಬಂದವನನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜನ್ಹಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ರೈಲು ಮಾನ್ಸಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಖದೀಮ, ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ, ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕಿಟಿಕಿಯೊಳಗಿಂದ ಖದೀಮನ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಖಗಾರಿಯಾ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪುವವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 9 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಖದೀಮ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲೇ ನೇತಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಛೋಟು ಯಾದವ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಪಂಕಜ್ ಯಾದವ್ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ತಾನು ಲಖ್ಮಿನಿಯಾದವನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯು, "ನಾನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಲಖ್ಮಿನಿಯಾದವನು. ನಾನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ.
"ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ದೂರದಿಂದ ಯಾರೋ ಚಲಿಸುವ ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ರೈಲಿನ ವೇಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವನು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳನೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾನ್ಸಿ ರೈಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೌರವ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲು ಖಗಾರಿಯಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು (GRP) ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಖಗಾರಿಯಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಾದೀನ್ ಅವರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನೌಗಾಚಿಯಾದ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿ ಬರ್ಕತ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬರ್ಕತ್ ಮನ್ಸೂರಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ.
" ಖಗಾರಿಯಾ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 317(5) ಮತ್ತು 304(2) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ" ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಾದೀನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: