ಜೇಬಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​​ನಿಂದ ಉಳಿತು ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಜೀವ: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

MOBILE PHONE SAVES AUTO DRIVER LIFE
ಮೊಬೈಲ್​ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 18, 2026 at 3:20 PM IST

ಸತ್ನಾ(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಘಟನೆಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊಲ್ಗವಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸತ್ನಾ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೇವಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್​ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಘಟನೆ ವಿವರ: ಆಟೋ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ನಿಶಾದ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಲ್ಲು ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಥಳಿಸಿ, ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕಲ್ಲು ಅವರ ಎದೆಯ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇತ್ತು. ಗುಂಡು ಮೊಬೈಲ್​ಗೆ ತಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರು ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದರು. ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಸಿಎಸ್​ಪಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಪೊಲೀಸರು ಕೊಲೆಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತನಿಷ್ಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂವರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ಅಪಾಚೆ ಬೈಕ್​ ಅನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಸ್ತೆ ಗಲಭೆಯ ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು(ಹಳೆ ಘಟನೆ): ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗಲಭೆಯ ವೇಳೆ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಹರಿದು 35 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಘಟನೆ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎಂಬುವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವರು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಸ್‌ಯುವಿ (ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ) ಮತ್ತು ಕಾರು (ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಬ್ರೆಝಾ) ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರಿಂದ ಐವರು ಯುವಕರು ಸಿಕಾರ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ವಾಹನವು ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಲ್ಲಿರುವ ಖತುಶ್ಯಾಮ್ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಯುವಕರು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋದಿಂದ ಇಳಿದು, ಕೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಿನ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಿನ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ನಡೆಯಿತು' ಎಂದು ಸಿಂಘಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

