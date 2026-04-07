ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಕೊರತೆ ನಡುವೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಜಿನ್​ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಡುಗೆ ಒಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ತಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Odisha's Khordha man builds alternative Stove
ಎಂಜಿನ್​ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಡುಗೆ ಒಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ ವ್ಯಕ್ತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 7, 2026 at 9:24 AM IST

ಖೋರ್ದಾ (ಒಡಿಶಾ): ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ, ಒಡಿಶಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೆಲ್ಡರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಳಸಿದ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ಒಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು, ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.

ಖೋರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೆಡಿಯಾಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್, ಸುಟ್ಟ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವ 'ಮೊಬಿಲ್ ಸ್ವವ್​ ' ಅನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನಿಯಮಿತ LPG ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.

ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದ ಭಾಸ್ಕರ್, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ ಈ ಒಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ, ಬರ್ನರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೆಟ್-ಶೈಲಿಯ ಒಲೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕಾದ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಭಾಸ್ಕರ್​, ಈ ಸ್ಟವ್​​ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 15 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್​ ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಐದು ಜನರ ಕುಟುಂಬವು ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜ್ವಾಲೆ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸ್ಟವ್​​​​​​​​​​​ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

3,000 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಸ್ಟವ್​, ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಆವೃತ್ತಿಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಅವರು ಆರ್ಡರ್​ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವೆಚ್ಚ - ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಧನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮರುಬಳಕೆ. ಬಳಸಿದ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಧನವಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸುಡುವುದರಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಹೊಸ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಾದ ಒಂದು ಘಟನೆಯೂ ಕಾರಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈಗ ಜನರು ಅದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಒಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಾಸ್ಕರ್​.

ಸೀಮಿತ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಮಿಹಿರ್ ರಂಜನ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು. ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಇದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

