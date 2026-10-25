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ಅದಾನಿ-ಪ್ರಧಾನಿ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್​ ಠಾಕ್ರೆ

ಅದಾನಿ-ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಎಂಎನ್​ಎಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

MODI ADANI DOCUMENTARY
ಎಂಎನ್​ಎಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್​ ಠಾಕ್ರೆ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 25, 2026 at 6:25 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ (ಎಂಎನ್‌ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಭಾನುವಾರ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ತಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾನಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ತಾವು ವಿರೋಧಿಸುವುದಾಗಿ ಠಾಕ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಠಾಕ್ರೆ, ಹಾಟ್‌ಮೇಲ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಬೀರ್ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವು, ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದಾನಿ ಅವರು ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅದು 48 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಫೇಸ್​​ ಬುಕ್​​ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇತರರೂ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ವಿನಂತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಲೀಟ್​: ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಠಾಕ್ರೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೌರವವಿದೆ. ಅಂತಹ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮೂಲಕ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ, ಅಂದರೆ ಜನವರಿ 2026 ರಿಂದಲೇ ತಾವು ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಎಂಎನ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮ್ಮ ಜನವರಿ 2026 ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲಿದೆ. ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಅದು ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿರೋಧಿ: ತಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ವಿರೋಧಿ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಮಣೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಈ ವಿರೋಧ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅದಾನಿ ಅವರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರದೇ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MUMBAI POLICE
MODI ADANI DOCUMENTARY
ಅದಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕುರಿತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ
ಎಂಎನ್‌ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ
ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್

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