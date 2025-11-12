ಹೊಸ ಚಿಹ್ನೆ ಕೋರಿ ಚು.ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪಕ್ಷ
ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಎಂಎನ್ಎಂ ಪಕ್ಷ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟಾರ್ಚ್ ಚಿಹ್ನೆಯಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು.
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ - ಏಪ್ರಿಲ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮಯ್ಯಂ (ಎಂಎನ್ಎಂ) ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೊಸ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆ ಕೋರಿ ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 10 ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆದ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮೈಯಂ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮೈಯಂ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. 2021ರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಕಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷವು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಟಾರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಯಮತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಫರ್ಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಂಎನ್ಎಂ ಪಕ್ಷದ ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೂ ಗೆಲುವು ಕಾಣದೆ ಪಕ್ಷ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು.
2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಎನ್ಎಂ ಪಕ್ಷ ಡಿಎಂಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಎಂಎನ್ಎಂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದೆ ಕೇವಲ ಡಿಎಂಕೆ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಮೈತ್ರಿ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತ್ತು.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಗಾಗಿ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ, ಎಐಎಡಿಎಂಕೆಯ ಮೈತ್ರಿ ಪಾಳಯ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಹೋರಾಟ ಡಿಎಂಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 243 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
ಜನ ಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ಮತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲ್ಲ: ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಟ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಎಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತಹಾಕುವವರಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮೈಯಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾಯಕ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ, ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಸಮಾವೇಶಗಳಿಗೆ ಜನ ಸಾಗರ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಸೆಳೆದ ಎಲ್ಲ ಜನಸಮೂಹವೂ ಮತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮತಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
