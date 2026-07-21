ಜಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ನ್ಯಾನೋ - ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂವೇದಕಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ MMMUT ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!
MMMUT ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಧಾರಿತ ನ್ಯಾನೋ-ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂವೇದಕಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Published : July 21, 2026 at 4:33 PM IST
ಗೋರಖ್ಪುರ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಗೋರಖ್ಪುರದ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವಿಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ (MMMUT) ಇಬ್ಬರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ನ್ಯಾನೋ-ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂವೇದಕ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕೂಡಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2D MoSe₂ ಮೊನೊಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು NO ನ್ಯಾನೋ-ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂವೇದಕಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು MMMUTನ ಡಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಡಾ. ನೇಹಾ ಮಿಶ್ರಾ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯಾನೋ-ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂವೇದಕವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಂಶೋಧಕರು ಈಗ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಹೊಸ ನ್ಯಾನೋ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
#MMMUT congratulates Dr B P Pandey & Dr Neha Mishra for securing Utility Patent for an advanced Mn-doped 2D MoSe₂ nano-gas sensor for rapid and highly sensitive detection of hazardous greenhouse gases. A step forward for sustainable environmental monitoring and climate action. pic.twitter.com/PPMh37bNLM— MMMUTOfficial (@MmmutOfficial) July 20, 2026
ಈ ನ್ಯಾನೋ-ಗ್ಯಾಸ್ ಸಂವೇದಕ ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷ - ವಿಭಿನ್ನ?: ನ್ಯಾನೊ - ಗ್ಯಾಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ (Mn)-ಡೋಪ್ಡ್ ದ್ವಿ-ಆಯಾಮದ (2D) ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಡೈಸೆಲೆನೈಡ್ (MoSe₂) ಏಕಪದರವನ್ನು ಕಠಿಣ ಅನಿಲ ಸಂವೇದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಸಂವೇದನೆ, ದುರ್ಬಲ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂವೇದಕಗಳಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನಿಲ ಅಣುಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಂವೇದಕವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೇಟೆಂಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶ ಎಂದರೆ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂವೇದಕ ವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, 2D MoSe₂ ಏಕಪದರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇಲ್ಮೈ-ಪರಿಮಾಣ ಅನುಪಾತ, ಉತ್ತಮ ಚಾರ್ಜ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 14 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ನೇಹಾ ಮಿಶ್ರಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನ್ಯಾನೊಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ (N₂O) ಅನಿಲ ಅಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅನಿಲ ಸಂವೇದಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಿಕ ಅನಿಲಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ: ವೇಗದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವಾಹನ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಿಂದಾಗಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ಅನಿಲಗಳು ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಜನಕ ಆಕ್ಸೈಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಅನಿಲಗಳ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ವಿವಿ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನುಪಮಾ ಕೌಶಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಲವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು MMMUT ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅಭಿಜೀತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಅನಿಲ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಇದರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯು ನೈಜ - ಸಮಯದ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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