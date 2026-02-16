ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೌಡಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ I.N.D.I.A ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವ ಬಿಡಲಿ: ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗನ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
Published : February 16, 2026 at 8:10 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳ): ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. I.N.D.I.A ಕೂಟದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವುದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಎಎನ್ಐ ಜೊತೆ ಸೋಮವಾರ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್, ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಅದರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದರು.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Mani Shankar Aiyar says, " ...if the india bloc is consolidated, i think the best man to consolidate it is mk stalin. when kamaraj was asked to become the pm of india in succession to jawaharlal nehru, he had one sentence to say - "no english,… pic.twitter.com/b3lopII9Gx— ANI (@ANI) February 16, 2026
ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವ ಬದಲು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೇವಲ ಘೋಷಣೆಪ್ರಿಯ. ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಟಾಲಿನ್ಗೆ ನೀಡಿದರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಅವರು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಅಯ್ಯರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Mani Shankar Aiyar says, " can you imagine what is the condition of a party which raises a rowdy like kc venugopal to the level of sardar patel, to rahul gandhi? that is all i need to say as an answer." pic.twitter.com/wDUdlRnHQU— ANI (@ANI) February 16, 2026
'ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೌಡಿ': ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ರೌಡಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರಂತಹ ರೌಡಿಯನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?" ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
'ಪವನ್ ಖೇರಾ ಗಿಣಿ ಇದ್ದಂತೆ': ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲ ಹುಳುಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವ ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವು ಪವನ್ ಖೇರಾ ಅವರನ್ನು ವಕ್ತಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೂರ್ಖತನ ನಿರ್ಧಾರ. ಅವರು ವಕ್ತಾರರಲ್ಲ, ಗಿಣಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವ ಗಿಣಿ ಎಂದರು.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Mani Shankar Aiyar says, " ...who is going to vote for a party whose leaders are all at each other's throats? do you think the people of kerala don't know what is happening in congress leadership? at least in pinarayi's govt there is… pic.twitter.com/4BxkqLVi5f— ANI (@ANI) February 16, 2026
'ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ': ಮುಂಬರುವ ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಯುಡಿಎಫ್) ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಫ್ರಂಟ್ (ಎಲ್ಡಿಎಫ್) ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಯ್ಯರ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
"ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗನಾಗಿ, ಯುಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಗಾಂಧಿವಾದಿಯಾಗಿ, ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಖಚಿತ. ಇದೇ ಸತ್ಯ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಗಾಂಧಿವಾದಿ. ನಾನು ನೆಹರೂವಾದಿ. ನಾನು ರಾಜೀವ್ವಾದಿ, ಆದರೆ ನಾನು ರಾಹುಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲ" ಎಂದರು.
#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala: Mani Shankar Aiyar says, " there is a biography of dr ambedkar - a part apart. so, that's the only thing i can say. mr rahul gandhi has forgotten that i am a member of the party. therefore, i am a gandhian, i am a nehruvian, i am a rajivian but… pic.twitter.com/QOnoAy29Kc— ANI (@ANI) February 16, 2026
ಅಯ್ಯರ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್: ಮಣಿಶಂಕರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು. ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪಿಣರಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಮರುರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: