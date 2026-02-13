ತಮಿಳುನಾಡು: 1.31 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹5,000 ಹಾಕಿದ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ
ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ 1.31 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : February 13, 2026 at 10:32 AM IST
ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರ 'ಕಲೈನಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂ. ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 2,000 ರೂ. ಜಮಾ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 1.31 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂ. ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ಟಾಲಿನ್, 3,000 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೆಲವರು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಈ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುದಾನ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ. ಯಾರೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ನಾನು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ #DravidianModel ಸರ್ಕಾರವು ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಡವಾಗಿ 3,000, ಜತೆಗೆ 2,000 ರೂ. ಬೇಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಕಲೈಗ್ನಾರ್ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲಾ 1.31 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 5,000 ರೂ. ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದ್ರಾವಿಡ ಮಾದರಿ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ 1,000 ರೂ. ಮಾಸಿಕ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು 2,000 ರೂ.ಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಮುತ್ತುವೇಲ್ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ. #WeWillWinTogether ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಅಣ್ಣಾ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವೃದ್ಧ ವಿಧವೆಯರು, ಅವಿವಾಹಿತ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರು, ಗಂಡಂದಿರಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿಗಳನ್ನು 1,200 ರೂ.ನಿಂದ 2,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವುದು, ಅಕ್ಕಿ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟುಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
