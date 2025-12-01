SIR ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ; ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗ ಕಂಗಾಲು
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗರೊಬ್ಬರು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 1, 2025 at 7:38 PM IST
ಕೃಷ್ಣಗಂಜ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ) : ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೃಷ್ಣಗಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಗ ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಭಯಭೀತರಾಗಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸ್ವಾಸ್ ನಾಡಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣಗಂಜ್ನ ಶಿಬ್ನಿಬಾಸ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಹಲ್ದಾರ್ಪಾರಾದ ನಿವಾಸಿ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಅನಿಲ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರು ಶಿಬ್ನಿಬಾಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಹಲ್ದಾರ್ಪಾರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಜ್ಜಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಗೃಹಿಣಿ. ಅವರ ಏಕೈಕ ಮಗ ಬಿಸ್ವಾಸ್ಜಿತ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್. ಅವರ ತಂದೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಬಿಸ್ವಾಸ್ಜಿತ್ಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಿಸ್ವಾಸ್ಜಿತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರೇಖಾ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಸ್ವಾಸ್ಜಿತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನಿಧನರಾದರು.
ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್. ಅನಿಮೇಶ್ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮತವನ್ನೂ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, 2021ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನಿಮೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅನಿಮೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯೂ ನಡೆಯಿತು.
ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅನಿಮೇಶ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅನಿಮೇಶ್ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಅನಿಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ SIR ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ತನಗೇಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು BLO ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ BLO ಅವರು ಅನಿಮೇಶ್ ಅವರ EPIC ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯ SIR ಫಾರ್ಮ್ ರಾಣಾಘಾಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಠಪಾರದ ಬಿಎಲ್ಒ ಬಳಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅನಿಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಬಿಎಲ್ಒ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅನಿಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಎಲ್ಒ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಎಸ್ಐಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಬಿಎಲ್ಒ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಣಾಘಾಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಬಸ್ತಾದಲ್ಲಿನ ಮತ್ಪಾರದಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಎಂಬ ಇವರದ್ದೇ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರು, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಪಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬಿಎಲ್ಒ ಅವರು ರಾಣಾಘಾಟ್ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶಿಬ್ನಿಬಾಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಹಲ್ದಾರ್ಪಾರಾದ ನಿವಾಸಿ ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಿತು? ಎಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ EPIC ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "EPIC ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಎಪಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿನ BLOಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ನನಗೆ ಎಪಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮನೆ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ EPIC ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನನ್ನ EPIC ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ SIR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡಲಿ'' ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರ ನೆರೆಮನೆಯವರಾದ ಸಂಜಯ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವಜರು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಬಿಸ್ವಜಿತ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಗ ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಕಾರ್ಡ್ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು? ಈ ಘಟನೆ ಯಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಡಳಿತವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅನಿಮೇಶ್ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅವರ SIR ಫಾರ್ಮ್ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಯಿತು? ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ಭಯಭೀತವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಎಪಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು SIR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
"ಶಿಬ್ನಿಬಾಸ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಕಾಸ್ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮನೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರು ಮತದಾನದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರವೂ, ಬೇರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಎಪಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು SIR ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅನಿಮೇಶ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಪಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಸೆಂಟರ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ: 8ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್