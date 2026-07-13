ಕಾಕ್ದ್ವೀಪ್ನಿಂದ ಕಾಣೆಯಾದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಟ್ರಾಲರ್ ಪತ್ತೆ: 9 ಶವಗಳು ವಶಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೂ 6 ಮಂದಿ ಕಾಣೆ
ಜುಲೈ 2 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಶಂಕರ್ಪುರ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೊರಟ 15 ಮೀನುಗಾರರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಇನ್ನೂ 6 ಮೀನುಗಾರರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
Published : July 13, 2026 at 12:31 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 1:04 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ: ಆಳ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ 15 ಮೀನುಗಾರರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಟ್ರಾಲರ್ ಜೈ ಮಾ ಕಾಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಲರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೋಣಿಯೊಳಗಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಉಳಿದ 6 ಮೀನುಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಜುಲೈ 2 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಶಂಕರ್ಪುರ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೊರಟ 15 ಮೀನುಗಾರರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ವ್ಯಾಪಕ ಶೋಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾಣೆಯಾದ ಇನ್ನೂ 6 ಮೀನುಗಾರರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭೋಗರೈ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಉಲುಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಮೂವರು ಕಾಣೆಯಾದ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೂವರು ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೈರಾಮ್ ಮಾಝಿ, ರವೀಂದ್ರ ಮಾಝಿ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮಾಝಿ ಈ ಸಹೋದರರು. ಇವರು ಜುಲೈ 2 ರಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಶಂಕರ್ಪುರ ಬೀಚ್ನಿಂದ ಆಳ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯಲು ಟ್ರಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 5ರ ನಂತರ ಟ್ರಾಲರ್ನೊಂದಿಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನವು ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹೆಂಡತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಹಿಂತಿರುಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಅವರ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಕಾಣೆಯಾದ ಇತರ ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಶನಿವಾರದಿಂದ, ಸುಂದರಬನ್ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಉಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿತ್ರಕ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮಗಂಗಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸುಂದರಬನ್ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಮಗುಚಿಬಿದ್ದ ಟ್ರಾಲರ್ ಅನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಗೇರ್ಚಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಚುಲ್ಕಥಿ ಕಾಡಿನ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣದ ಬಕ್ಖಾಲಿಯ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಇದು ಸುಮಾರು 35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಟ್ರಾಲರ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರಾಲರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಥರ್ಪ್ರತಿಮದ ಗೋಬರ್ಧನ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸೀತಾರಾಂಪುರ ಘಾಟ್ಗೆ ಎಳೆದು ತರಲಾಗಿದೆ. ಘಾಟ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬೋಟ್ನ ಒಳಭಾಗದ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಜಿನ್ ಬಳಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರನ ಶವವೊಂದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಟ್ರಾಲರ್ ಒಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶವಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಐದು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಶವಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಟ್ರಾಲರ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶವಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಹಡಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕಾಣೆಯಾದ ಆರು ಮೀನುಗಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರಬನ್ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಣೆಯಾದವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಒಡಿಶಾ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಮೇದಿನಿಪುರದ ಶಂಕರ್ಪುರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳವರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರಾಲರ್ ದೋಣಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಾಣೆಯಾದವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಶಂಕರ್ಪುರ, ಫ್ರೇಸರ್ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಶವಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಹೇಗಾದರೂ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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