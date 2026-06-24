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ನಕ್ಸಲ್​ ಆತಂಕ, ಕಡು ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಸಾಧನೆ: ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಶಿಕ್ಷಕನಾದ ಬಿಹಾರದ ಯುವಕ

ಬಂಡಾಯದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗ ರಫೀಕ್ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲು ದೂರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ರಫೀಕ್​ ಉರ್​ ರೆಹಮಾನ್​ ಖಾನ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 5:31 PM IST

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ಗಯಾ(ಬಿಹಾರ): 2000ರಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್​ ಉರ್​ ರೆಹಮಾನ್​ ಖಾನ್​ ಬಿಹಾರದ ಜೋಲಾ ಬಿಘಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಭಯ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆ. ಜತೆಗೆ, ನಕ್ಸಲರಿಂದ ಹತರಾದ ತನ್ನ ಅಜ್ಜ ರಾಜಾ ಖಾನ್​. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಂದೆ ಶಫೀಕ್​ ಉರ್​ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನೂ ಬಂಡುಕೋರರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಗಳು ರಫೀಕ್ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಇದಾಗಿ 26 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಪಾರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ರಫೀಕ್ ಇಂದು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಡಾಯದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗನಾದ ರಫೀಕ್ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ರಫೀಕ್​ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

missing-a-meal-was-acceptable-but-not-education-says-language-expert-from-bihar-who-battled-poverty-survived-naxal-violence
ರಫೀಕ್​ ಉರ್​ ರೆಹಮಾನ್​ ಖಾನ್​ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಯುವ ರಫೀಕ್​, ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ಯೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು, ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲವುದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.

ನಕ್ಸಲ್‌ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಸವಾಲು: 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ತವರಾದ ಜೋಲಾ ಬಿಘಾ ನಕ್ಸಲರ ಪ್ರಬಲ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾತನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಕುಟುಂಬವು ಬಳಿಕ ಸಿಲ್ದಾಹಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರಾವಾದೆ. ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಯಾ ನಗರದ ಶೇರ್‌ಘಾಟಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ರಫೀಕ್ ಹೇಳಿದರು.

ರಫೀಕ್​ ತಂದೆ ಶಫೀಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮದು ಕಡು ಬಡತನದ ಕುಟುಂಬ. ಅಲ್ಲದೇ, ನಕ್ಸಲರು ಮಕ್ಕಳು ಓದುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದೂರ ಕಳಿಸಿದೆ. ನಕ್ಸಲರು ತಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. 1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲರು ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಾಗ, ನನಗೆ ಸಾವಿನ ಭಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇಂದು ನನ್ನ ಮಗ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಯಾವೇ ಜ್ಞಾನದ ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನಾದ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದರು.

ಓದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮವರಿಂದ ದೂರ: ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ದೂರ ಬೆಳೆಯುವುದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ರಫೀಕ್​, ಮೊದಲ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ನಿಘಂಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಕೇವಲ 200 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಲವು ರಾತ್ರಿ ಆಹಾರವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಓದು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆವು. ತಂದೆಯ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ರಫೀಕ್​ ತಾಯಿ ಶೆರೂನ್ ನಿಶಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದೆವು. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ರಫೀಕ್​, ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಾಗಿ ಇಮಾಮ್‌ಗಂಜ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್‌ಘಾಟಿಗೆ ತೆರಳಿದ. ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಗಯಾಗೆ ತೆರಳಿದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ ಶಿಕ್ಷಕ: ದೆಹಲಿ, ಗಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್​ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯೂಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅನುಭವವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಲು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

ಉಜ್ಬೆಕ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ರಫೀಕ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ, ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಅವರು ವಾರಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

missing-a-meal-was-acceptable-but-not-education-says-language-expert-from-bihar-who-battled-poverty-survived-naxal-violence
ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ರಫೀಕ್​ ಉರ್​ ರೆಹಮಾನ್​ ಖಾನ್​ (ETV Bharat)

ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಎಂಬ ನನ್ನ ಪೋಷಕರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವು ಸಾಗಿದೆವು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರಫೀಕ್.

ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅಲಿ ಉದ್ದೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಫೀಕ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತವರ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿತ್ತು. ಕತ್ತಲೆಯಾದ ನಂತರ ಬೆಳಕು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವಕಾಶ: ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಟೋ ಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಫೀಕ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸಲು ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅವರು ಪರಿಣತ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತರಗತಿಗಳನ್ನೂ ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

missing-a-meal-was-acceptable-but-not-education-says-language-expert-from-bihar-who-battled-poverty-survived-naxal-violence
ರಫೀಕ್​ ಉರ್​ ರೆಹಮಾನ್​ ಖಾನ್​ (ETV Bharat)

ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್‌ ಬಳಿಕ ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಭಾಷಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಫೀಕ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

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