ಒಡಿಶಾದ ಚಾಂದಿಪುರ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಪ್ರಯೋಗ: 4 ಹಳ್ಳಿಗಳ 2,500 ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರ
ಒಡಿಶಾದ ಚಾಂದಿಪುರ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 3, 2026 at 6:38 PM IST
ಬಾಲಾಸೋರ್(ಒಡಿಶಾ): ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಂದಿಪುರದ ರಕ್ಷಣಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಲಯದಿಂದ ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ 4 ಹಳ್ಳಿಗಳ 2,524 ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೂಪಿಸಿರುವ 4 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆಹಾರ, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಿಶೇಷ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚಾಂದಿಪುರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರದೇಶದ 1 ರಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 6 ಹಳ್ಳಿಗಳಿವೆ. ಜಯದೇವ ಕಸ್ಬಾ, ಶಹನಗರ-2, ಖದುಪಾಹಿ, ನಿಂಪುರ ಪಾಹಿ ಮತ್ತು ತುಂದುರ ಪಾಹಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 2,500 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರ ಆಶ್ರಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 6 ತಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಯದೇವ ಕಸ್ಬಾ ಮತ್ತು ಖದುಪಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಇತರೆ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಕೂಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣೆ?: ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಚಾಂದಿಪುರದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ.
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