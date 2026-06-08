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ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿಯ ಪವಾಡ: ವೆಂಕಟೇಶ್ವನ ದೈವಲೀಲೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಇದು!

ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇದು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಳಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.

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ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 2:13 PM IST

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ತಿರುಪತಿ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೈವಿಕ ಲೀಲೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು 'ತಿರುಮಲ-ತಿರುಪತಿಯ ಪವಾಡಗಳು' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎವಿಎಸ್​​ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಡೆಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಉತ್ಸವದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ವಾಹನ ಸೇವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿಯನ್ನು ರಥದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ನಡೆಸುವ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಮಾಡ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಯಾತ್ರಿಕರು ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ಎಂದು ಜಪಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಹೊರತಾಗಿ, ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವು ದೇವಾಲಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸ, ದೈನಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ತಿರುಮಲಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹು - ಭಾಗಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕಂತುಗಳು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೌರಾಣಿಕ ದಂತಕಥೆಗಳು, ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ವೈಭವ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ದೇವಾಲಯದ ಆಳವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ -ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರವನ್ನು ದಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇದು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಳಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ತಿರುಮಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

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