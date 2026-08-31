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ಸ್ಲೀಪರ್​ ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಚಾಲಕ, ನಿರ್ವಾಹಕ ಪೊಲೀಸರ​ ವಶಕ್ಕೆ

ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೈನ್‌ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, 11ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 31, 2026 at 1:52 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್​ ಬಸ್​ನೊಳಗೆ 16ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಬಸ್​ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 4ರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಬಾಲಕಿ ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸದೇ ಹೊರಟಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆಕೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದ ಖಾಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್​ ಬಸ್​ಗೆ ಆಕೆ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಾವು ನೋಯ್ಡಾ ಸೆಕ್ಟರ್ - 63ರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಆ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಆಕೆ ಬಸ್ ಏರಿದ್ದಾಳೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ತಡರಾತ್ರಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಳಿಯ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೈನ್‌ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು, 11ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಶಂಕಿತರು ತಿಮಾರ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್​​​​​ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪೊಲೀಸರ ತಂಡವು ಚಾಲಕ ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂದೀಪ್​ ಎಂಬುವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಖಾಲಿ ಬಸ್​​​​​ ತಿಮಾರ್‌ಪುರದತ್ತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾರಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪರಿ ಚೌಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದಳು. ಆ ಬಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 47 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸ್ಲೀಪರ್​​ ಬಸ್‌ನ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪರದೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಒಳಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಯಾರಿಗೂ ಬಸ್‌ನೊಳಗೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GIRL GANG RAPED INSIDE BUS
DELHIS KASHMERE GATE AREA
KASHMERE GATE POLICE
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GIRL GANG RAPED INSIDE BUS

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