ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೂತಿಟ್ಟ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳು; ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ!

ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೂತಿಟ್ಟ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳು, ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸಿದ್ದಳು.

The deceased woman and the accused girl's boyfriend
ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಿಯಕರ (EEnadu)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 26, 2026 at 2:44 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಅನುಮಾನ ಬಾರದಂತೆ ಶವವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೂತು ಹಾಕಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ಚಲ್​- ಮಲ್ಕಜ್‌ಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜವಾಹರನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಭೀಕರ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮಲ್ಕಜ್‌ಗಿರಿ ಡಿಸಿಪಿ ಶ್ರೀಧರ್, ಆರೋಪಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿ, ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೃತೆಯ ದೇಹವನ್ನು ಹೂತುಹಾಕಿದ ನಂತರ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಅದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಆರೋಪಿಗಳು ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಳು. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಹೊರಬಂದ ನಂತರವೇ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಇರಿದು ಕೊಲೆ: ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಅಂಜು (45) ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ಕಿರಿಯ ಮಗಳು ಜೀಡಿಮೆಟ್ಲಾದ ಚಾಲಕ ಮಾಂಟಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ (22) ಎಂಬವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ, ಅಂಜು ಈ ಹಿಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು, ಹಾಗೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೂ, ಇಬ್ಬರು ತಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಿಯಕರನ ಜೊತೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಳು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇ 12 ರಂದು, ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅಂಜು ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಾಲಕಿಗೆ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಶವವನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು, ನಂತರ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರ ತಾಯಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ನಂಬುವಂತೆ ಅವಳನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು.

ಹಿರಿಯ ಮಗಳು ಮರುದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಆರೋಪಿಗಳು ಶವವನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೂತು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಇಲಿಗಳ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶವವನ್ನು ಹೂತಿದ್ದ ಅದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದರು" ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

