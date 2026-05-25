ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಡುವಣ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಕುರಿತು ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಚಿವರ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ; ಪರಸ್ಪರ ಸಮಾಲೋಚನೆ!
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು, ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಚಿವ ಸಚಿವ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
Published : May 25, 2026 at 10:39 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್, ತೆಲಂಗಾಣ: ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು, ತೆಲಂಗಾಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹೊಸ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ವಿಧಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು, ನಂತರ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Hon’ble Minister of Irrigation and Civil Supplies Uttam Kumar Reddy participated in a meeting with Ground Water Development Department, Government of Karnataka led by Honourable Minor Irrigation Minister of Karnataka Shri @NsBoseraju.— Uttam Kumar Reddy (@UttamINC) May 25, 2026
A presentation on Feasibility Studies on… pic.twitter.com/bkKzsM532l
ತೆಲಂಗಾಣದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ನೀರಾವರಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೀಂಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು.
ಅಂತರ್-ರಾಜ್ಯ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒಪ್ಪಂದದತ್ತ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
Today, we participated in a high-level inter-state meeting at the Telangana Secretariat with Hon’ble Minister for Irrigation and Command Area Development, Government of Telangana, Shri N. @UttamINC , on the feasibility studies for the construction of a barrage across the Krishna… pic.twitter.com/zQzsjRFBaA— N.S Boseraju (@NsBoseraju) May 25, 2026
ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಈ ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು, ಇಂದು ನಾವು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರತ್ಕುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಕುರಿತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಂತರ - ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಕ್ರಮವು ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೀರಾವರಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರೈತರು ಮತ್ತು ಜನರ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
