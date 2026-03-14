ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್​ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಭೇಟಿ​; ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅಜ್ಮೀರ್ ಷರೀಫ್ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಜ್ಮೀರ್​ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಖಾನ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 11:22 AM IST

ಅಜ್ಮೀರ್​ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್​ ಅಹ್ಮದ್​ ಖಾನ್​ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಜ್ಮೀರ್​ದ ಷರೀಫ್​ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಜರತ್ ಖ್ವಾಜಾ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ಚಿಶ್ತಿಗೆ ಚಾದರ್​ ಅನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ, ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.

ತಮ್ಮ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್​ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಬಳಲುವಂತಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಕೂಡ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯುದ್ಧವು ಅನೇಕ ಮುಗ್ಧ ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಮೇಲೆಯೂ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್​, ಇಂಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, 2014ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಡವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ವಸತಿ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇವಲ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬಡವರ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 4.4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, 2026ರಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೆಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಮದೀನಾಕ್ಕೆ ಉಮ್ರಾ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 475 ಜನರನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, 15 ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ 20 ಮಿಲಿಯನ್​ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದು, 100 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಮೀರ್​ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಈ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಖವಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ದರ್ಬಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ನಿಯೋಗ ಖಾದಿಮ್ ಸೈಯದ್ ಬಕಾರ್ ಬಾಬಾ ಮಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಫತೇಹಾ ಪಠಿಸಿತು. ಇಫ್ತಾರ್‌ಗಾಗಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟ ಅಕ್ಬರ್ ತಬರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ವರ್ ಪಾಷಾ, ಪಿ.ಎಸ್.ಸರ್ಫರಾಜ್ ಖಾನ್, ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಇತರರು ಇದ್ದರು.

