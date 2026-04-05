ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದಂಪತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು 5 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದ ಯಮದೂತ ಟ್ರಕ್!

ದಂಪತಿಯ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸುಮಾರು 5 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

HYDERABAD ACCIDENT COUPLE ACCIDENT MINI TRUCK DRAGS 5 KM ದಂಪತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಟ್ರಕ್ TRUCK COLLIDES COUPLE
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 5, 2026 at 4:07 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದಂಪತಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಟ್ರಕ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು, 5 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಮಾಧಾಪುರ್ ಮಿತಿಯ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೇರಳದ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಸಿತ್ (26) ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರ ಪತ್ನಿ ಆಯೇಷಾ (22) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ದಂಪತಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಟ್ರಕ್ ಕೆಳಗೆ ದಂಪತಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಚಾಲಕ ಗಮನಿಸದೇ 5 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ವರೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ.

ವಾಹನದ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲವು ಯುವಕರು, ಮಿನಿ ಟ್ರಕ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಚಾಲಕ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಸಹಾಯಕ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಎಐಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಮಹಿಳೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿನಿಟ್ರಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದ ಪತಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿವಾಹ: ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಸಿತ್ ಮತ್ತು ಆಯೇಷಾ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದು ಮಹೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಬಾಸಿತ್ ಮಲಬಾರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಇನ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ, ಕುಕಟ್​ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಮೃತರ ತಂದೆಯ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಚಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HYDERABAD ACCIDENT
MINI TRUCK DRAGS COUPLE
ದಂಪತಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಟ್ರಕ್
TRUCK KILLS COUPLE

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

