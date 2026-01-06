'ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಿನ್ನಿರಿ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೂರವಿರಿ': ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾ. ಖಾದರ್ ವಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕೃಷಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಾ. ಖಾದರ್ ವಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 6, 2026 at 7:31 PM IST
ಧಮತರಿ (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ): ಪೌಷ್ಠಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಧಮತರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಿಲ್ಲೇಟ್ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾದ ಕೊಡೋ, ಕುಟ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಸಾವಯವ ಅಕ್ಕಿ, ದುಬರಾಜ್, ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಉತ್ಸವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಲ್ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಡಾ. ಖಾದರ್ ವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ರೈತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಖಾದರ್ ವಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕೇವಲ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕೃಷಿಯ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಈಗ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ನಿರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ: 'ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬರ, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಅವು ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅವು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೊಡೋ, ಕುಟ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಬಾಜ್ರಾದಂತಹ ರಾಗಿಗಳು ಫೈಬರ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಮಧುಮೇಹ, ಬೊಜ್ಜು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾನು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರೈತರನ್ನು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೈತರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಬೀಜಗಳು, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
