ETV Bharat / bharat

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿಯಾದ ಮಿಲ್ಲೆಟ್; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ

ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳ ಊಟದ ಮೇಜುಗಳಿಗೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Pallavi Upadhyaya
ಮಿಲ್ಲಟ್ ಕ್ಷೀನ್ ಪಲ್ಲವಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 2, 2026 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಓಡಾಟದ ಜೀವನ, ಪರಾಠಗಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಛೋಲೆ - ಭಟೂರೆಗಳ(ಕಡಲೆ ಕಾಳಿನ ಕರಿ) ಆಸಕ್ತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವಂತಹವುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಆಹಾರ - ಪಾನೀಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೌನವಾದ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಂತೂ ಆಗಿದೆ.

ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಪಯಣವು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಆ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಹೀಗಾಗಿ, ದೆಹಲಿಯ ಹಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರಂಭ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಆಹಾರದ ಮೆನು (ETV Bharat)

ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಮಿಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಾ ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಿನ್ನಲು ಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ರಾಗಿ ದೋಸೆ, ಮಿಲೆಟ್ ಖಿಚಡಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದ ಲಡ್ಡು ಮುಂತಾದ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪಲ್ಲವಿ, 'ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದುವೇ ಈಗ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್‌ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ದೆಹಲಿ ಹಾತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್​​ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ HbA1c ಮಟ್ಟಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು (ETV Bharat)

ಪಲ್ಲವಿ 'ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ವೀನ್' ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ ?: ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಮಿಲ್ಲೆಟ್​ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಆಗ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ನಾನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಅಂತಾರೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು.

ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಹೋಟೆಲ್ (ETV Bharat)

'ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಜನರು ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗೆ ಬಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ನಾವು ಮರುವಾ ಮತ್ತು ಜೋಳದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೋಸೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಚೌಮಿನ್, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಕೇಕ್, ಇಡ್ಲಿ, ಪರೋಟಾ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಇತರ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಜನರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಿಲ್ಲಟ್​​ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ?: ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ (GI): ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಫೈಬರ್‌ ಸಮೃದ್ಧ : ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ನಿಧಿ : ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

TAGGED:

MILLET PRODUCT IN DELHI
SPECIAL MILLET FOOD ITEMS IN DELHI
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ
NEW DEHLI
PALLAVI UPADHYA MILLET QUEEN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.