ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಸಾಹಸ.. 10 ಮಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಉದ್ಯೋಗ: 200 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಬೇಕರಿ!

ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇಕರಿಯು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

millet-bakery-in-chhattisgarh-empowers-200-women-in-raipur-transforms-rural-livelihoods
ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 3, 2026 at 7:51 PM IST

ರಾಯ್‌ಪುರ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೂ ರಾಯ್‌ಪುರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೆರಿಖೇಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದರು. ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಕುಟುಂಬದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ, ಇಂದು ಅವರ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ (NRLM)ನ ವಿಹಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

millet-bakery-in-chhattisgarh-empowers-200-women-in-raipur-transforms-rural-livelihoods
ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಉಜಲ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘಟನ್ ಅಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಬೇಕರಿ ಘಟಕವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಕುಕೀಸ್, ಸಿಹಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ತಿಂಡಿಗಳು, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು, ಬ್ರೆಡ್, ಟೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ರೋಲ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

millet-bakery-in-chhattisgarh-empowers-200-women-in-raipur-transforms-rural-livelihoods
ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

2019ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಘಟಕವು ಜುಲೈ 2025ರ ನಂತರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ (SHGs) ಐದು ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ 10 ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

'ಈ ಮೊದಲು, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಕೆಲಸವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

millet-bakery
ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಬೇಕರಿ (ETV Bharat)

ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ರವರೆಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ 7,500 ರೂ. ವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.

'ಈ ಮೊದಲು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ, ಆ ಭಯ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಹ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆ ಕಾಮಿನಿ ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 200 ಮಹಿಳೆಯರು ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಳ್ಳಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

millet-bakery
ಬೇಕರಿ ತಿನಿಸು (ETV Bharat)

ರಾಯ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಉಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಲೋಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಬೇಕರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಕರಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ಘಟಕವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇಕರಿಯು ಉಡುಗೊರೆ ಹ್ಯಾಂಪರ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿವಾಸದಿಂದಲೂ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ತರಬೇತಿ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗಿನ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಘನತೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

