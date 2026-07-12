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ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 4.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಲಘು ಭೂಕಂಪ: ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನ ಹಲವೆಡೆ ನಡುಕ

ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 4.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಲಘು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

MILD EARTHQUAKE IN BAY OF BENGAL
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 12, 2026 at 1:29 PM IST

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ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 4.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಲಘು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನಗರದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಗರ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ (INCOIS) ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:05ಕ್ಕೆ 10 ಕಿ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಕಿನಾಡ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 225 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ 16.805 °N ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು 84.381 °E ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿದೆ.

"ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 4.5 ತೀವ್ರತೆಯ ಲಘು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ನಗರದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಘು ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಭೂಕಂಪದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವು, ಆಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ನಷ್ಟ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನವು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಭಯಭೀತರಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು" ತಿಳಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

EARTHQUAKE
TREMORS IN VISAKHAPATNAM CITY
BAY OF BENGAL
ಭೂಕಂಪ
MILD EARTHQUAKE IN BAY OF BENGAL

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