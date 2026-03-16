ಹೆಚ್ಚಿದ ವಲಸೆ: ಭೂತ ಬಂಗಲೆಗಳಂತಾಗುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಗಳು; ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಕಣ್ಮರೆ!; ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀರವ ಮೌನ..

Ghost villages; ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿದ್ದ ಭಯೇದಿ ಈಗ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ವಲಸೆ, ಕೃಷಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆಯು ಈ ಬೆಟ್ಟದ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 12:32 PM IST

ಬಾಗೇಶ್ವರ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯಾದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ನಿರಂತರ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಭೂತ ಗ್ರಾಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬಾಗೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಯೇದಿ ಗ್ರಾಮವು ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಬಾಗೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೇವಲ 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭಯೇದಿ ಗ್ರಾಮವು ಈಗ ಕೇವಲ 52 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 110 ಮನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಕರಾಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.

ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಜನರು (ETV Bharat)

ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು, ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಮೇಣ ಅವನತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮನೆಗಳು ಈಗ ಕಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಬಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ವಸಾಹತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವಲಸೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಂತಹ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯೇ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ನಿವಾಸಿಗಳ ಆಂಬೋಣ. 1980ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಹಳ ನಂತರ ಬಂದಿತು ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮಾತು.

ಜನರಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಗಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ (ETV Bharat)

ಜನರು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಇದು ನಿಲ್ಲಬಹುದು: ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೆ ವಲಸೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ಪಂಕಜ್ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಯುವಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೃಷಿಯು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಭತ್ತ, ಗೋಧಿ, ಜಂಗೋರ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಳಲು.

ಜನರಿಲ್ಲದೇ ಭೂತದ ಗ್ರಾಮಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳು (ETV Bharat)

ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅನೇಕ ರೈತರನ್ನು ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ ಅಂತಾರೆ ನಿವಾಸಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ. ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ, ಕೃಷಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾವಲು ಕಾಯಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ....?; ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಅನೇಕ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಂತೆ ಭಯೇದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಜನವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಭಗವತಿ ದೇವಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ವಲಸೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವು ಖಾಲಿಯಾಗುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಪ್ರವೇಶ, ಕಳಪೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ, ಹೀಗಾ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾಗಿರುವ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ನಗರಗಳತ್ತ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ; ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.

