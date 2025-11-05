ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ವೋಟ್ ಹಾಕಲು ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವಲಸಿಗರ ಪಯಣ
ನಾಳೆ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): ದುಡಿಮೆ ಅರಸಿ ವಲಸೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಲಸಿಗರೆಲ್ಲ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಯಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೈಲುಗಳು ಜನರಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ಜೈಪುರದಿಂದ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಡುವೆ ನಾವು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಊರಾದ ಮುಂಗೇರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿದೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ: "ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆ ಬಿಹಾರದ ನೈಜ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು. ಮಾಸಿಕ 15 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ರೂ. ದುಡಿಯಲು ನಾವು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಿದೆ" ಎಂದು ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆನಂದ್ ವಿಹಾರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅನಿಲ್ ಮಹತೊ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮತ ಹಾಕಲು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಮತದಾನದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತೇವೆ. ಭಾರಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈಲು 3 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗ್ಪುರ್ದಿಂದ ಬಂದಿಳಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾಲಿದ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ವೃತ್ತಿ ಬದ್ಧತೆಯ ನಡುವೆ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿತೀಶ್ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಎಂ ಆಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು" ಎಂದರು.
ವಲಸಿಗರೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತದಾರರು: ಚುನಾವಣಾ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ವಲಸಿಗ ಮತದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಎನ್ಡಿಎಗೆ ಲಾಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ವಲಸಿಗ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಪಕ್ಷ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್, ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎನ್ಡಿಎ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಕುರಿತ ತನ್ನ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವಲಸೆ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ INDIA ಒಕ್ಕೂಟ: ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಿಹಾರದಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣಗೊಂಡ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2024ರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಸುಮಾರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಹಾರಿಗಳು ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ನೋಂದಾಯಿತ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 12D ನೀಡಿದ ಆಯೋಗ: ರಾಜ್ಯದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಮತದಾರರಿಗೂ ಫಾರ್ಮ್ 12ಡಿ ಮೂಲಕ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಶೇ.95ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಲಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಲಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪಕ್ಷಗಳ ಕಸರತ್ತು: 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರಿ ವಲಸಿಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಘಟಿತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಜುಲೈನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ, ವಲಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಬಿಹಾರ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಹಲವಾರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಪಕ್ಷ ತಲುಪಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಛತ್ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮತದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ನಡೆಸುವಂತೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು 'ಮಿಷನ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಬಿಹಾರಿ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಕಸರತ್ತು: ವಲಸೆ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ರಚಿಸಿತ್ತು. ಆರ್ಜೆಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಘೋಷಣೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಿಹಾರ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲು ಬಲವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ವಲಸೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕೌಶಲೇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಂದು ಭಾವಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಯ ಏಜೆಂಟರಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
