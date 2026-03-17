ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ₹1 ಕೋಟಿ ನಗದು ದರೋಡೆ: ನಾಲ್ವರು ಸೆರೆ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 2:52 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ದರೋಡೆಕೋರರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ 1 ಕೋಟಿ ನಗದನ್ನು ದೋಚಿರುವ ಘಟನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಕೂಕಟ್​ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಹದ್ದೂರ್‌ಪುರ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕುಸ್ರು ಮತ್ತು ಅಜೀಮುದ್ದೀನ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಾಲ್ವರು ದರೋಡೆಕೋರರು, ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಎರಚಿ, ನಗದು ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹವಾಲಾ ಹಣ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಶಂಷಾಬಾದ್ ಬಳಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರ ಗುರುತನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

8 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ): ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೋದವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದರೋಡೆಕೋರರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಉಪನಗರ ಚೆಂಗಿಚಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 8 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಕನಕದುರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಅನುಶಕ್ತಿ ನಗರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 8 ಮನೆಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು, 13ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ದರೋಡೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಖದೀಮರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದರು.

ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರ ಚಲನವಲನ ದಾಖಲು: ಆರೋಪಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾಲೋನಿಯ ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 8 ಮನೆಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು.

ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪಳ ಡಿಸಿಪಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸುಳಿವುಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 8 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಎಂಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗಳ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, 30 ತೊಲ ಚಿನ್ನ, 8 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಕದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

