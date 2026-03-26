ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಡಾಂಬರ್​, ಪೆಟ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್​ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ; ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬ!

War impacts expressways and highways: Unavailability of asphalt, LDO, and immersion has halted work worth crores for NHAI and PWD.
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬ (ETV Bharat)
Published : March 26, 2026 at 4:35 PM IST

ಕೋಟಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ಭಾರತದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ವ್ಯತ್ಯಯ ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಡಾಂಬರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

ಡಾಂಬರು ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27 ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 148ಡಿ ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗದೇ ಒದ್ದಾಡುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ.

ಮೆಸರ್ಸ್ ಮುರಾರಿ ಲಾಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಯ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪವನ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಎನ್​ಎಚ್​ 27 ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸುಮಾರು 20,000 ಟನ್ ಡಾಂಬರು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 7,000 ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದ 13,000 ಟನ್‌ಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬರಬೇಕಿದೆ/ ಈ ಹಿಂದೆ, ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ 40,000 ರೂ.ಗೆ ಡಾಂಬರು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಬೆಲೆಗಳು 52,000 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಆ ದರದಲ್ಲೂ ಅದು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಂಬರ್​ ಕೊರತೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ದ್ರವ ಡೀಸೆಲ್ ತೈಲ (ಎಲ್​ಡಿಒ) ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದೆ. ನಮಗೆ 27 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗಳ ಎಲ್​ಡಿಒ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ 45,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 60,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, 9,000 ಟನ್ ಬೇಡಿಕೆಯಿದ್ದು, ಕೇವಲ 3,500 ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ 38,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 50,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲೇ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಗಿದ್ದು, ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜಾಗತಿಕ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪೂರೈಕೆ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ, ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊರೆತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಎನ್​ಎಚ್​ಎಐ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂದೀಪ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಡಾಂಬರು ರಹಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ದೆಹಲಿ- ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್​ಪ್ರೆಸ್​ವೇಗೂ ಅಡಚಣೆ ಬಿಸಿ: ಸದ್ಯ ಕೋಟಾ ವಿಭಾಗವೊಂದರಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೋಟಾ ಬೈಪಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೇನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್​ಎಚ್​ -52 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬ ಕಂಡಿದೆ.

ಈ ವಿಳಂಬ ಮುಂಬರುವ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಿದೆ. ಡಾಂಬರೀಕರಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸದ ಚಳಿಗಾಲದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದರು.

ಡಾಂಬರ್​ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪೂರೈಕೆ ವಿಳಂಬದಿಂದ 199.77 ಕೋಟಿಯ ಗುಲಾಬ್‌ಪುರವನ್ನು ಬುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲಕ ಉನಿಯಾರಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 240 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣದ ಕೆಲಸವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೋಟಾದಿಂದ ಭನ್ವರ್‌ಗಢ ಮತ್ತು ಕೆಲ್ವಾರವರೆಗಿನ ಎನ್​ಎಚ್​-27 ರ 104 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ನವೀಕರಣ ಕೇವ 30ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶಿಬಿರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 200 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದ್ಯ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಇದೀಗ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

