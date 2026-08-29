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ಮೀನಿನ ಕಿವಿರು ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಪತ್ತೆ: ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆ

ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Chandrika testing eel
ಈಲ್​ ಮೀನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರಿಕಾ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 3:42 PM IST

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ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮೀನಿನ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಆಂಧ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಂಜುಲತಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗೆಗಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಬಂದರಿಗೆ ತಂದ ಈಲ್ ಮತ್ತು ರಿಬ್ಬನ್ ಮೀನುಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವುಗಳ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಕಿವಿರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲೂ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಕಿವಿರುಗಳನ್ನು ತಾಜಾ ಮೀನುಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಒಣಗಿದ ಈಲ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಕಿವಿರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಇರುತ್ತದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮೀನಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವುದು ಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ನ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೀನುಗಳ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ 0.5 ಮಿಮೀ ನಿಂದ 4.5 ಮಿಮೀ ವರೆಗಿನ ಗಾತ್ರದ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

'ಒಂದು ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಲಾದ 120 ಈಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಮೀನನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಈಲ್‌ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರದ ಗಾತ್ರದ ತೇಲುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳು ಸಮುದ್ರ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ವಿವರಿಸಿದರು.

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ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂದರೇನು?: ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಂದರೆ 5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಣಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಳೆಯದೇ, ಬಿಸಿಲು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.

ಇವು ಕಂಡು ಬರುವುದೆಲ್ಲಿ?: ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರದ ಜೀವಿಗಳು ಇದನ್ನು ಆಹಾರ ಎಂದು ಸೇವಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಉಪ್ಪು, ಮತ್ತು ಸೀಫುಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ.

ಪಾಲಿಯೆಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನೈಲಾನ್‌ನಂತಹ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವಾಗ ಹಾಗೂ ವಾಹನಗಳ ಟೈರ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಉಜ್ಜುವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತವೆ. ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಇವು ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ

TAGGED:

ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಪತ್ತೆ
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