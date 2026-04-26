ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ 7 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭದ್ರತೆ: ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಿಂತೆಗೆತ

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ (ANI)
Published : April 26, 2026 at 5:54 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ (ಎಎಪಿ) ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಘವ್​ ಛಡ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು (MHA) ಕೇಂದ್ರ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಆಪ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್​​ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಂಗ್​​, ಛಡ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಳೆದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 'ಟರ್ಬನೇಟರ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ (CRPF) ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆದರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲಂಧರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಆಪ್​ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ "ಪಂಜಾಬ್‌ನ ದ್ರೋಹಿ" (Gaddar) ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸದಿದ್ದುದು ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.

ರಾಜ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಹಿಂತೆಗೆತ: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​​ಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 9 ರಿಂದ 10 ಮಂದಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿತ್ತು.

ಇತರ ಸಂಸದರಿಗೂ ಭದ್ರತೆ: ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಎಪಿ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ಇತರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾದ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಠಕ್, ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಸ್ವಾತಿ ಮಾಲಿವಾಲ್, ರಾಜೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಜಿತ್ ಸಾಹ್ನಿ ಅವರಿಗೂ ಕೇಂದ್ರವು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭದ್ರತಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮಾನ್ ಅವರು "ದ್ರೋಹಿಗಳು" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಜನರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗೆ ಮನವಿ: ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗಿನ ತಿಕ್ಕಾಟದಲ್ಲಿ ಆಪ್​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಸದರನ್ನು 'ರೈಟ್​ ಟು ಕಾಲ್​' (ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ) ಮೂಲಕ ಅವರ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಕೋರಿ ಪಂಜಾಬ್​ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್​​ ಮಾನ್​ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಪಕ್ಷಾಂತರಗೊಂಡ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪಕ್ಷದ (ಆಪ್​) ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭೇಟಿಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬ್​ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ಭಗವಂತ್​ ಮಾನ್ ಅವರು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪಂಜಾಬ್‌ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ರೈಟ್​ ಟು ಕಾಲ್​ ಅಧಿಕಾರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

