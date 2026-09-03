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ಲಡಾಖ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕುರಿತ ಉಪಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9ಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಭೆ!

ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆಡಳಿತ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್‌ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MHA Sets Ladakh Talks On September 9 As All Districts Get Local Councils
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ (Special arrangement)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 5:24 PM IST

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ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಲಡಾಖ್‌ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​9 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಿತಿಯ ನಿರಂತರ ಸಂವಾದದ ಭಾಗವೇ ಈ ಸಭೆ ಎಂದು ಲಡಾಖ್​ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಶೀಶ್​ ಕುಂದ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 9ಕ್ಕೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ.

MHA Sets Ladakh Talks On Sept 9 As Autonomous Councils Expand Across Union Territory
ಸಭೆ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆ (Special arrangement)

ಈ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಲೇಹ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಲಡಾಖ್‌ನ ಭೂಮಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಡಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಲೇಹ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್‌ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇವರ ವಿಶಾಲ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.

ಕಳೆದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಆಡಳಿತ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್‌ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮಾತುಕತೆಗಳ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಉಂಟಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಂತರ, ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಈ ಸಭೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 9ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಏಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಎಡಿಎಚ್‌ಸಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಕ್ಸೇನಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತವನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲೇಹ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಮ್, ನುಬ್ರಾ, ಝನ್ಸ್ಕರ್, ದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಗ್‌ಥಾಂಗ್ ಎಂಬ ಐದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಲಡಾಖ್ ಆಡಳಿತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಂದು ಈ ಐದು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಕ್ಕೇರಿದೆ.

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