ETV Bharat / bharat

ಲಡಾಕ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಲೇಹ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಮಿತಿ

ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

MHA Panel To Visit Leh For Talks With Ladakh Bloc
ಲೇಹ್​ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಚಿತ್ರ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 30, 2026 at 4:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಕಳೆದ ಮೇ 22ರಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೇತೃತ್ವದ ಉಪಸಮಿತಿ ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಲಡಾಕ್‌ನ ಲೇಹ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಲೇಹ್ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಗುಂಪಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆರಿಂಗ್ ದೋರ್ಜೆ ಲಕ್ರುಕ್ ಅವರು, ತಾವು ಎತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಲೈ 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಬೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಡಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಲಕ್ರುಕ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಲೈಯನ್ಸ್‌ನ ಸಹವರ್ತಿ ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ಕರ್ಬಲೈ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ತಮಗೂ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ, ಕಳೆದ ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಲೇಹ್‌ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಲಡಾಕ್ ಗುಂಪುಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬೇಡಿಕೆಗಳೇನು?: ಸಂವಿಧಾನದ 6ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಗುಂಪುಗಳು ನಿರಂತರ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಡಾಖ್‌ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ: ಮರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್‌ಎಬಿ, ಕೆಡಿಎ ಸಜ್ಜು

TAGGED:

MHA
KARGIL DEMOCRATIC ALLIANCE
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH
LADAKH
LEH APEX BODY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.