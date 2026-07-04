ETV Bharat / bharat

ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿ 23 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ

ಎಲ್​ಇಟಿ, ಜೆಇಎ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ 23 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

MHA Designates 23 Individuals As 'Terrorists' Under UAPA
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ(ಯುಎಪಿಎ) ಅಡಿ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಘಟನೆಗಳಂತಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ 23 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಘೋಷಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ 23 ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ 80ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಗಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾದ ಮಸೂದ್ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಸಾದಿಕ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವೈದ್ಯ, ಮುಫ್ತಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಸ್ಗರ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಬು ಸಾದ್, ಹಫೀಜ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಶಕೂರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕ್ವಾರಿ ಜರಾರ್, ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜೆಹಾದಿ, ಗುಲಾಮ್ ಫರೀದ್, ಮೌಲಾನಾ ಇಮ್ದಾದ್ ಉಲ್ಲಾ ಮಕ್ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಇಮ್ದಾದ್ ಉಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಿಯನ್ನು ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸಾದಿಕ್, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಜೈಶ್-ಎ-ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ವಾಹಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ. 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಜಮ್ಮುವಿನ ಸುಂಜ್ವಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೈಶ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1967 (1967ರ 37) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಸೇರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಐಎ) ಅವರ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

2019 ರಲ್ಲಿ, ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

Explained: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಹೊಸತನ ನೀಡಲು 'VIJAY' ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಧೀರಜ್​ ಸೇಠ್​

ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ, ಬಾತ್​ರೂಂನಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಮುಚ್ಚಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ನಿ: ಕೊನೆಗೂ ಬಯಲಾಯ್ತು ರಹಸ್ಯ!

TAGGED:

TERRORISTS UNDER UAPA
UNION MINISTRY OF HOME AFFAIRS
TERRORIST ACTIVITIES
TERRORISTS
TERRORISTS UNDER UAPA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.