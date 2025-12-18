ಗುಜರಾತಿನ ಏಕತಾ ಮೂರ್ತಿ, ಗೋವಾದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ನಿಧನ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್ಪಿ ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿ 77 ಅಡಿಯ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ, ಶತಾಯುಷಿ ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಇಂದು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 18, 2025 at 12:52 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಗೋವಾದಲ್ಲಿನ 77 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಮೂರ್ತಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಏಕತಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಹಿರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ, ಶತಾಯುಷಿ ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಬೃಹತ್ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾದ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. 60 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭವ್ಯ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದ್ ವಲ್ಲಭ ಪಂತ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗಿದೆ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ, ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು 1999 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅವರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನ ಕಂಚಿನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನಿಂತಿವೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ: 2024 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಅವರ ಪುತ್ರ ಅನಿಲ್ ಸುತಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿತ್ತು. "ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನರು ಮೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಫಲ. ಬಹುಶಃ ಈ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರಿಂದ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನಾವು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅನಿಲ್ ಸುತಾರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಕಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧುಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನನ: ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ 1925 ರಲ್ಲಿ ಧುಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಡ ಕಮ್ಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯವು ತೀವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೋಶಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೋಶಿ ರಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಸರ್ ಜೆ.ಜೆ. ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜೆ.ಜೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಸಹಜ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಿತು. ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಜೆ.ಜೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಕೋರ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೇಯೊ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು.
1950 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ನಗರ (ಔರಂಗಾಬಾದ್) ನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಜಂತಾ ಗುಹೆಗಳ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡೆಲರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅನೇಕ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ: ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು 1952 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. 1959 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಡಿಯೋ-ವಿಶುವಲ್ ಪ್ರಚಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಪ್ರದರ್ಶನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಚಂಬಲ್ ಸ್ಮಾರಕದ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಅಪಾರ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿತು. ಒಂದೇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಕೆತ್ತಿದ ಈ ಭವ್ಯವಾದ 45 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಡುವಿನ ಸಹೋದರತ್ವದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸಹ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಮೆ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ರಷ್ಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ, ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ರಚಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಇನ್ನು, ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿರುವ ರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಅವರ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಹ ಭವ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಮಗ ಅನಿಲ್ ಸುತಾರ್ 'ಆನಂದವನ್' ಎಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಶಿಲ್ಪ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
