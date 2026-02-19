ETV Bharat / bharat

ನಾಶಿಕ್​​ ಬೆಳ್ಳಿಗಿದೆ ಪೇಶ್ವೆ ಯುಗದ ಇತಿಹಾಸ: ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿ; ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತೆ 500 ಕೋಟಿಯ ವ್ಯವಹಾರ

ನಾಸಿಕ್ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ನಗರ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ನಾಶಿಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ; ನಾಶಿಕ್‌ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಪೇಶ್ವೆ ಯುಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಶಿಕ್‌ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರಾಟದಿಂದ ನಾಶಿಕ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ನಾಶಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯು ತನ್ನ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವೈನ್‌ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತೆಯೇ, ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಶುದ್ಧ ಟಂಚ ಪಾತ್ರೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಈ ನಾಶಿಕ್. ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಪಡೆಯುವ ಲೋಹದ ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯೇ ನಾಶಿಕ್‌ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾಶಿಕ್‌ನ ಬೆಳ್ಳಿಯು ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ನಾಶಿಕ್​​ ಬೆಳ್ಳಿಗಿದೆ ಪೇಶ್ವೆ ಯುಗದ ಇತಿಹಾಸ (ETV Bharat)

ಐದು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು; ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ತಟ್ಟೆಗಳು, ಬಟ್ಟಲುಗಳು, ತಾಮ್ರ, ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಶಿಕ್ ಘಾಟ್‌ನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜನ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಾಶಿಕ್‌ನ ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಾಶಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಐದು ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸ: ನಾಸಿಕ್ ಗೋದಾವರಿ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ನಗರ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮದ ಇತಿಹಾಸವೂ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳ ವ್ಯವಹಾರವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಿಕ್ ಉಪ - ರಾಜಧಾನಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 1725ರ ನಂತರ ನಾಶಿಕ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಔನ್ನತ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂರು. ಈ ವ್ಯವಹಾರವೂ ತೀವ್ರ ಬೆಳವಣಿಯನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಶಿಕ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇಂದು ನಾಶಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯವುಗಳಲ್ಲ ಹಲವು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ನಾಶಿಕ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಮಾರು ಐದು ನೂರು ಕೋಟಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿ: ನಾಶಿಕ್‌ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪನ್ನ ಎಂದರೆ ಅದು ಎರಕದ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಿದ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಬೃಹತ್ ವಿಗ್ರಹಗಳು. ನಾಶಿಕ್‌ನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು 230 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಸಂತ ನಿವೃತ್ತಿನಾಥನ ರಥವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ರಥಕ್ಕೆ ಆಕಾರ ನೀಡಲು 900 ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಪಂಢರಪುರದ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ, ಸಪ್ತಶೃಂಗಿ ದೇವಿಯ ದೇವಾಲಯ, ನಾಶಿಕ್‌ನ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಾಲಯ, ಶಿರಡಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಬಗಳು, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅದರ ಪ್ರತಿಯಾಗಿರುವ ಶಿರಡಿ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನು ನಾಶಿಕ್‌ನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ; ಕಳೆದ ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನಾಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಬೇಡಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಯೈ ಕೂಡಾ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಸಂಜಯ್ ಜುನ್ನಾರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು (ETV Bharat)

ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ, ಕಡಿಮೆಯಾ ಪೂರೈಕೆ: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶಗಳಾದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಪೆರು ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗಣಿಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಮೀಕರಣವು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಚೇತನ್ ರಾಜಪುರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರಿಕರಗಳು (ETV Bharat)

ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವೇ?; ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಂತಹ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನೈಜ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಗದದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರಿ ಬಾರ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಚೇತನ್ ರಾಜಪುರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ನಾಶಿಕ್​ ಬೆಳ್ಳಿ (ETV Bharat)

