ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದ ಅಂಧತ್ವ: 11 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಈಜಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಈಶ್ವರಿ
ನಾಗ್ಪುರದ ಅಂಧ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಈಶ್ವರಿ ಪಾಂಡೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು 11 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 7, 2026 at 1:37 PM IST
ರಾಮೇಶ್ವರಂ/ನಾಗ್ಪುರ : ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ನಾಗ್ಪುರದ ಅಂಧ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಈಶ್ವರಿ ಪಾಂಡೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು 11 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈಜುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಹೀತನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈಶ್ವರಿ, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಂಧ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯವರೆಗಿನ ದೂರವನ್ನು ಈಜುವ ಮೂಲಕ ಈಶ್ವರಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಿ ಪಾಂಡೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 6 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ ಬಳಿಯ ಉರ್ಮಲೈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಈಜಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು 11 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯ ಅರಿಚಲ್ಮುನೈ ತಲುಪಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಬಲವಾದ ಅಲೆಗಳು, ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಹೀತನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈಶ್ವರಿ, ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಪುರದ ಈಜುಗಾರ್ತಿ ಈಶ್ವರಿ ಪಾಂಡೆ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) ನಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿ (ಭಾರತ) ವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ 38 ಕಿ.ಮೀ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಶ್ವರಿ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಸಂಜಯ್ ಬಟ್ವೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯೆಯ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಿಯ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಸಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿಯೂ ಆಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಮೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ಮಳೆ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಅಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈಜು ಆರಂಭವು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಈಶ್ವರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತಲೈಮನ್ನಾರ್ ಜೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು. 11 ಗಂಟೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಈಜಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.15ಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಗ್ಪುರದ ಅನುಭವಿ ಈಜುಗಾರರಾದ ಇಶಾಂತ್ ಪಾಂಡೆ, ರವೀಂದ್ರ ತರರೆ, ಭವಿ ರಾಜ್ಗಿರೆ, ಸಂದೀಪ್ ವೈದ್ಯ, ಶಂಕರ್ ಅಷ್ಟಂಕರ್, ವಿಲಾಸ್ ಫಾಲೆ ಮತ್ತು ಡಾ. ನೀರವ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದ್ದರು. ಅವರು 'ಪೇಸ್ ಈಜುಗಾರರ' ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಭಯ್ ರಾಜ್ಗಿರೆ, ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಈಜು ಸಂಘದ ಜಯಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ಈಜುಗಾರ ಸುಖದೇವ್ ಧ್ರುವೆ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಹುಡ್ಕೇಶ್ವರದ ಆಶೀರ್ವಾದನಗರದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಈಶ್ವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ತಾಯಿ ಅರುಣಾ ಪಾಂಡೆ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
