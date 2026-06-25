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ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಡಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ ದೂರಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್​ಡಿಎ ದಾಳಿ; 600-700 ಕೆಜಿ ದೂದ್​​ಪೇಡಾ ನಾಶ

ಭಕ್ತರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಬೆರಕೆ ಪೇಡಾದ ​​ವಿರುದ್ಧ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

MH : Major Crackdown by FDA in Shirdi; Adulterated Pedhas Destroyed
ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೇಡಾ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 12:08 PM IST

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ಶಿರಡಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೇಡಾ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (ಎಫ್​ಡಿಎ) ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 600 ರಿಂದ 700 ಕೆಜಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೂದ್​ಪೇಡಾವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಎಫ್​ಡಿಎ ಆಯುಕ್ತ ತುಕಾರಾಮ್ ಮುಂಡೆ, ಈ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ದೂರುಗಳು ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಡಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಪೂಜ್ಯ ಯಾತ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕರು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಪೇಡಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಕಳಪೆ ಪೇಡಾವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಕಲಬೆರಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಶಿರಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಲೇಕರ್ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಶಿರಡಿ ಪುರಸಭೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಎಫ್​ಡಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಜಂಟಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ರಚಿಸಲಾಯಿತು.

ದಾಳಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ಇಲಾಖೆಗಳು ಶಿರಡಿಯಾದ್ಯಂತ ಪೇಡಾ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದವು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಂಟಿ ತಂಡವು ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.

ಈ ಕುರಿತು ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಹ್ಮದ್‌ನಗರದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ (ಎಫ್‌ಡಿಎ) ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಅಪರ್ಣಾ ಭೋಯಿಟ್, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ರಿಂದ 700ಕೆಜಿ ಪೇಡಾವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಆಡಳಿತವು ಮೂರು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿರಡಿಯ ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಪೇಡಾದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಬಳಸಿದ ಕಲಬೆರಕೆ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಖರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೂವರು ತಯಾರಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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