ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ದೇವಮಾನವನಿಂದ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: 55 ವಿಡಿಯೋ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು: ಮಹಾ ಸದನದಲ್ಲೂ ರಿಂಗಣ
ನಾಸಿಕ್ನ ಸರ್ಕಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : March 26, 2026 at 1:41 PM IST
ನಾಸಿಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ವೇಷಧಾರಿ 'ಬಾಬಾ' ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಖರಾತ್ ಮಾಡಿದ ಹಲವಾರು ಇತರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿಯೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಖರಾತ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಶಿರಡಿಯ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಪದೇ ಪದೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೇಷಧಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ಖರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಯ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕುಣಿಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ನ ಸರ್ಕಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18 ರಂದು ನಾಸಿಕ್ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗವು ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಎಸ್ಐಟಿಗೆ; ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಖರಾತ್ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 58 ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಯಲಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಾಬಾ; ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಖರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಸಿನ್ನಾರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಈಶಾನ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು 'ಕಾಸ್ಮಾಲಜಿ ತಜ್ಞ' ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಬಳಿ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಖರಾತ್ ಬಳಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಶಿರಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಯುವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೋರಿ ಖರಾತ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು.
ಹೀಗೆ ಇವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಖರಾತ್ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ ನಿದ್ರಾಜನಕ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡಿ ನಂತರ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖರಾತ್ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ, ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಯುವತಿಗೆ ಈತ ಬೆದರಿಸಿದ್ದ. ಈ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಯುವತಿ, ವಂಚಕ 'ಬಾಬಾ' ಖರಾತ್ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್, ವಂಚಕ 'ಬಾಬಾ' ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಂಚಕನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ನಕಲಿ ಬಾಬಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?: ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿನ್ನಾರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ 33 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, ನಾಸಿಕ್ ನಗರದೊಳಗಿನ ಪಠಾರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಹಾಗೂ ನಾಸಿಕ್-ಸಿನ್ನಾರ್ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಹತಾ (ಅಹಲ್ಯಾನಗರ) ನಲ್ಲಿ 4.5 ಎಕರೆ, ಕಾಕಡಿ (ಶಿರಡಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ) 5.5 ಎಕರೆ, ಪಠಾರ್ಡಿ ಫಾಟಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್, ನಾಸಿಕ್ ನಗರದ ದುಬಾರಿ ಕೆನಡಾ ಕಾರ್ನರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 180 ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳ, ನಾಶಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓಜರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು, ಪನ್ವೇಲ್ನಲ್ಲಿ 40 ಗುಂಟೆ ಜಾಗ, ಸಂಗಮ್ನೇರ್ನಲ್ಲಿ 80 ಗುಂಟೆ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಮತ್ತೊಂದು ನಿವೇಶನ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾಸಿಕ್ನ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಗಲೆ, ರಹತಾ ತಾಲೂಕಿನ (ಶಿರಡಿ) 'ಸಾಯಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಓಕ್' ಮದುವೆ ಮಂಟಪ, ಸಿನ್ನಾರ್ನಲ್ಲಿ 6 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ, ಮಿರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟದ ಮನೆ, ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ 12 ತೊಲ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಹೊಂದಿರುವ 20 ತೊಲ ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹1 ರಿಂದ ₹2 ಲಕ್ಷದ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆ, ಐದು ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಒಟ್ಟು ₹40.87 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿ' - ಸಂಭಾಜಿ ಭಿಡೆ ಒತ್ತಾಯ: ನಕಲಿ ದೇವಮಾನವ ಅಶೋಕ್ ಖರಾತ್ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಭಾಜಿ ಭಿಡೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯೂ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಭಾಜಿ ಭಿಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
