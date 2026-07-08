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ವಿದ್ಯುತ್​ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಸಾವು

ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಬಲ್ಬ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MH Four members of the same family died instantly due to electric shock in Khamgaon Satara
ವಿದ್ಯುತ್​ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಸಾವು (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 8, 2026 at 4:29 PM IST

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ಸತಾರಾ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯುತ್​ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋದ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಮೂವರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯುತ್​ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲಟನ್​ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಮಗಾಂವ್​​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಫಲಟನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಭುಜ್‌ಬಾಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸತೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಿಸುರ್ದ್ಯ ಕಿಸಾನ್ ಶಿಂಧೆ (45), ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗಂಗು ಸತೀಶ್ ಶಿಂಧೆ (40), ಮಗ ಸಚಿನ್ ಸತೀಶ್ ಶಿಂಧೆ (26) ಮತ್ತು ಮಗಳು ಆರತಿ ಸತೀಶ್ ಶಿಂಧೆ (24) ಮೃತರು. ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಬಲ್ಬ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಯಾನೆ ಸತೀಶ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಿಸುರ್ದ್ಯ ಶಿಂಧೆ ಬಲ್ಬ್​ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಶಾಕ್​​ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಧಾವಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ತೀವ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಆ ಮೂವರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫಲ್ಟನ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಭುಜಬಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವು ಇತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಹಾವಿತರಣ್​ ಅವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವಿರಬಹುದಾ ಎಂಬ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಭುಜಬಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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