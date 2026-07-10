ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದರೋಡೆಕೋರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ: ಹತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಎಟಿಎಸ್
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದರೋಡೆಕೋರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಹತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಸ್ ಬಂಧಿಸಿದೆ.
Published : July 10, 2026 at 4:15 PM IST
ಮುಂಬೈ/ನಾಗ್ಪುರ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದರೋಡೆಕೋರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ATS) ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ದರೋಡೆಕೋರ ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ನಾಗ್ಪುರ ಎಟಿಎಸ್ ಈ ಹತ್ತು ಯುವಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಈ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ನಾಗ್ಪುರ ನಗರದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದವರು ವಿದರ್ಭ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದವರು; ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯುವಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಭಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಟಿಎಸ್ ಕ್ರಮ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳವು ಶುಕ್ರವಾರ (ಜುಲೈ 10) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ದರೋಡೆಕೋರ ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನರನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ ಒಟ್ಟು 14 ಘಟಕಗಳ ಅಡಿ ಒಟ್ಟು 112 ಜನರನ್ನು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶಹಜಾದ್ ಭಟ್ಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಕರನ್ನು ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕರಣ: ಆರು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ