ದಶ ಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾ ಮಾರಾಟ; ದಿನಕ್ಕೆ 50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ; ಏನಿದು ದಶ ಕ್ರಿಯೆ?
ಅಮರಾವತಿ, ವಾರ್ಧಾ ಮತ್ತು ಅಕೋಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ವಾರ್ಧಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಶಕ್ರಿಯೆ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 24, 2025 at 8:28 PM IST
ಅಮರಾವತಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಪೌರಾಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಾರ್ಧಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ದಶಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೌಂಡನ್ಯಪುರವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವು ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿವಾಸ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಮರಾವತಿ, ವಾರ್ಧಾ ಮತ್ತು ಅಕೋಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ವಿಶೇಷ ದಶ ಕ್ರಿಯೆ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ದಶಕ್ರಿಯೆ ಆಚರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜನರು ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾವನ್ನು ಲಘು ಊಟವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೌಂಡನ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕೌಡನ್ಯಾಪುರವು ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಿಯ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಸ್ಥಳವು ಕೌಂಡನ್ಯಾ ಋಷಿಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರಾಹುಲ್ ವಾಠೋಡ್ಕರ್ ಮಹಾರಾಜರು "ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್"ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಕೌಂಡನ್ಯಾ ಋಷಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಿತೃ ಕರ್ಮವನ್ನು ಫಲಪ್ರದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಧಾ ನದಿ, ವರ್ಣ ಮತ್ತು ಪಯಾನಿ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾ ಮಹತ್ವ : ಈ ಕುರಿತು ಆಕಾಶ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಅಮರಾವತಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಧಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ದಶಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಕೌಂಡನ್ಯಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ದಶ ಕ್ರಿಯೆ ಆಚರಣೆಯು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಯು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾವನ್ನು ಲಘು ಊಟವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
''ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕೌಂಡನ್ಯಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಜನರು ನದಿ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಂದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾ ಅಂಗಡಿಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ದಶಕ್ರಿಯೆ ಆಚರಣೆಯ ನಂತರ ಗೌರವದ ರೂಪವಾಗಿ ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾ ಸೇವನೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ನಲವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಜನರು ಕನಿಷ್ಠ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿವ್ಡಾ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಈ ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾ ಇಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾ ತಿನ್ನಲೆಂದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? : ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮರ್ಮರ, ಅರ್ಧ ಪಾವ್ ಅವಲಕ್ಕಿ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೇವ್, ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಮಚ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಒಣಗಿದ ಕರಿಬೇವು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಪುಡಿಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾ ಕೇವಲ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿ ಚಿವ್ಡಾ ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ವಾರ್ಧಾ ನದಿ : ಕೌಂಡನ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ವಾರ್ಧಾ ನದಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿನ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕ್ಮಿಣಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಉತ್ಸವವನ್ನೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾತ್ರೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿರಾಜ್ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೇರೆಗೆ, ಅಮರಾವತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬವಾಂಕುಲೆ ಅವರು ವಾರ್ಧಾ ನದಿಗೆ 221 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೌಂಡನ್ಯಪುರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
