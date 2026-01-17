ಇರಾನ್ನ ಪಡೆಗಳ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ 16 ಭಾರತೀಯರು; ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯ ಕೋರಿದ ನೇವಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕುಟುಂಬ
ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರುವ ಹಡಗನ್ನು ಇರಾನ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 17, 2026 at 10:27 AM IST
ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಎಂಟಿ ವ್ಯಾಲಿಯಂಟ್ ರೋರ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 16 ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇರಾನಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕುಂದಾದ ಸರೈ ಗೋಪಾಲ್ ಖೇಂಪುರ್ ನಿವಾಸಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆ ತರಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪ್ರತಾಪ್ಗಢದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: ಜನವರಿ 8ರಂದು ದುಬೈಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗನ್ನು ಇರಾನಿನ ಪಡೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಜನರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 16 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ , ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು 1 ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಡಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಇರಾನಿನ ಸೈನಿಕರು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಈ ಹಡಗನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಡೆದವರನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇರಾನಿ ಪಡೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಹಡಗನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದು, ಹಡಗು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಇರಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ ಇರಾನಲ್ಲಿರುವುದು ಖಚಿತವಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರತಾಪ್ಗಢದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಪತಿ 2009ರಿಂದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ದುಬೈ ಮೂಲದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನಿ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದೀಗ ಅವರು ಇರಾನಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇರಾನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಮನವಿ: ಈ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿರುವ ಮಗ ರಿತುರಾಜ್ ಸಿಂಗ್, ತಂದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಡಗನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಇರಾನಿ ಪಡೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಜನವರಿ 8ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇರಾನಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
