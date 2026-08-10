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ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: 54 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 27 ಕೆಜಿ ಮೆಫೆಡ್ರೈನ್​ ವಶಕ್ಕೆ

ಬಿಬಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಒಟಿ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾದವ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಪೊಲೀಸ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 10:39 AM IST

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ಹೈದರಾಬಾದ್: ಯಾದಾದ್ರಿ ಭುವನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 54 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 27 ಕೆಜಿ ಮೆಫೆಡ್ರೈನ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಿಬಿನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಒಟಿ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಯಾದವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಂಡಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಶಿವಧರ್ಮಕಾಂತದ ಬಳಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರೊಂದು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಕೂಡಲೇ ಆ ವಾಹನವನ್ನು ತಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, 27 ಕೆಜಿ ಮೆಫೆಡ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 40 ಕೆಜಿ ಅಸಿಟೋನ್ ದ್ರವ ಪತ್ತೆಯಾದವು. ಬಳಿಕ ಆ ವಾಹನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಗ್ಪುರದ ಚೇತನ್ ಮಧುಕರ್ ಮೆಫ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ ಮುಜಮಲ್ ಹಕ್ ಸೇರಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದ ಎಂ.ಡಿ. ಅಯೂಬ್ ಅಲಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಮಾದಕವಸ್ತು ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೆಡ್ಚಲ್ - ಮಲ್ಕಾಜ್‌ಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೀರ್ಜಾದಿಗೂಡಾದಲ್ಲಿರುವ 'ವೆತುಕುರಿ ಲ್ಯಾಬ್'ನಲ್ಲಿ, ಮೇಡಿಪಲ್ಲಿಯ ವೆತುಕುರಿ ರಾಮರಾಜು ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಚಂದನಗರದ ಉಪದ್ರಷ್ಟ ರಾಮನಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಾಗ್ಪುರದ ಆಕಾಶ್ ಅಶೋಕ್ ಗವಾಂಡೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ನಾಗ್ಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದಾ ಪ್ರದೀಪ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲ್ ಸಿರ್ಪತ್ ಪಟೇಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಚೇತನ್ ಮಧುಕರ್ ಮೆಫ್ರಾಮ್, ಮುಜಮಲ್ ಹಕ್, ಉಪದ್ರಷ್ಟ ರಾಮನಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ಅಶೋಕ್ ಗವಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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100 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದವನ ಬಂಧನ( ಬಿಹಾರ): ತಾನು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೊವಾಲ್ ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಂಬಿಸಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಖಗಾರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಗ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಮಾಲ್‌ಪುರ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಕಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೆರೆಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಹೆಸರು ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಗಿಳಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಗಾರಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿ ಭಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕ (ಡಿಐಯು), ಗೋಗ್ರಿ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಚಂದನ್ ಠಾಕೂರ್ ಮತ್ತು ಗೋಗ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜಂಟಿ ತಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

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