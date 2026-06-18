ಭೋಜ್ಪುರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಕರಣ: ಐವರು ಪೊಲೀಸರ ಅಮಾನತು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸಿಎಂ ಚೌಧರಿ
ಬಿಹಾರದ ಭೋಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪೊಲೀಸರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಖಂಡಿಸಿ ಆತನ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Published : June 18, 2026 at 7:00 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ): ಭೋಜ್ಪುರದ ಬಿಲೌಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಐವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಹಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಲೌತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಬುಧವಾರ) ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ತಿವಾರಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ನನ್ನ ಮಗ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನು ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಶರಣಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣಾದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಐದು ಬಾರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಗೋಪದ ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಬಳಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯ ಯಾರೋ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಡಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ. ಆದರೂ ಆತನ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಂಡಿನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ನೀಡಬೇಕು'' ಮೃತ ಭರತ್ ಭೂಷಣ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಲೌತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಅರಾ - ಬಕ್ಸರ್ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಮೃತನ ಶವವನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಕೊಲ್ಲಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ ನಾವು ಶರಣಾಗಲು ಹೋದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?. ಗುಂಡು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದೆ. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಬಾರದೆಂದು ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಡಾ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರೋಪ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕು. ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆ, ಪೊಲೀಸರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರಿತ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಬ್ - ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಎಸ್ಐ), ಸಹಾಯಕ ಸಬ್ - ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ (ಎಎಸ್ಐ) ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿ ಐವರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಹಪುರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ (ಎಸ್ಎಚ್ಒ) ರಾಜೇಶ್ ಮಾಲಕರ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಹಾಬಾದ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉಪ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕ ಸತ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದ ಭರತ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಭರತ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳದ ಕಾರಣ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಶಹಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು, ಮಂಗಳವಾರ (ಜೂನ್ 16) ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಭರತ್ ಪೊಲೀಸರತ್ತ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದನು. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಬುಧವಾರ (ಜೂನ್ 17) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ಭರತನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಯಾರೋ ತನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆಂದು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಬೆದರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಿಡಿದು 'ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಿಢೀರನೇ ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಘಟನೆಗೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಭರತ್ನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೇ ಭರತ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅಪರಾಧಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಶರಣಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹತ್ಯೆ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಅರಾ-ಬಕ್ಸಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಯನ್ನು ತಡೆದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆತ ಶರಣಾಗತಿಯ ನಾಟಕವಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಮೊದಲು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಯೋಗಿ ಬಾಬಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುವೇಂದು ದಾದಾ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚೌಧರಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಈಗ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಯಾರಾದರೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವುದು ಖಚಿತ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಬಿಹಾರ ಅಥವಾ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈಗ ಅವರು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಲೌತಿ ಗ್ರಾಮದ ಘಟನೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಬಂದೂಕು ತೋರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿತು. ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ಯುವಕ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಪಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕೊಯಿಲ್ವಾರ್ (ಭೋಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ) ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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