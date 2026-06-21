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ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ: ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ

ಮುಟ್ಟಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Representational Image
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 21, 2026 at 8:43 PM IST

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ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದ(Period) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್​ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಚೆನ್ನೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಗೋಪಾಲಪುರಂ ಶಾಲೆಯ 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಗೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮುಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ: ಶಾಲಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದಳು. ತನ್ನನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು ತನಗಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಳು. ಇದರಿಂದ ನೊಂದ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಕಿಯ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ, '' ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಪದೇ ಪದೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಅದರಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಕೆಗೆ ನೆರವಾದಳು. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸೊಳಗೆ ಬರಲು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದಳು. ಆಗ ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರನ್ನು ಫೋನ್​ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಂದರು'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

''ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತೆ ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಆಕೆಯೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿ'' ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಆದ್ರೆ ಪೋಷಕರು ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತನ್ನು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಮಿಳುನಾಡು: ಸೀಗಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ; ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು, ಹಲವರು ಅಸ್ವಸ್ಥ

TAGGED:

MENSTRUATING STUDENT
CORPORATION EDUCATION DEPARTMENT
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ
CHENNAI CORPORATION SCHOOL

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