ETV Bharat / bharat

ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ: ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ₹3 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟ ಆರೋಪಿಗಳು

ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

EXTORTION CASE HYDERABAD BUSINESSMAN ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ MEN IMPERSONATE POLICE
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 28, 2025 at 6:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತಂಡ (ಎಸ್‌ಒಟಿ)ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶಿಗಡಿ ಉದ್ಯಮಿ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜು ಎಂಬುವರು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ರಾಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಮೂಸಾಪೇಟೆಯ ಮರೀನಾ ಸ್ಕೈ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಐದು ಜನರ ತಂಡ ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ, "ನಾವು ಮಾಧಾಪುರ ಎಸ್‌ಒಟಿ ಪೊಲೀಸರು. ನೀವು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿದ್ದರು.

ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು 3 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು, ಆದರೆ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಥಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆದರಿ ಉದ್ಯಮಿಯು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಮಾಧಾಪುರ ಎಸ್‌ಒಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣವೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ, ಮೂವರು ಶಂಕಿತರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇತರರ ಪಾತ್ರ ಇರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎಲ್‌ಬಿ ನಗರದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿ ನರಸಿಂಹ ರಾಜು (40), ಸರೂರ್ ನಗರದ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು (36), ಪ್ರಶಾಂತ್ (34), ರೇಶ್ (37) ಮತ್ತು ಹಬ್ಸಿಗುಡದ ರವಿ ಕುಮಾರ್ (36) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹ ರಾಜು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಆರೋಪಿಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ನಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು.

"ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕುಕಟಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆ.ವಿ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2025ರ ಹಿನ್ನೋಟ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕಾಲ್ತುಳಿತ, ಎಟಿಎಂ ಹಣ ದರೋಡೆ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೈಂ ಕೇಸ್​ಗಳ ಇಣುಕು ನೋಟ

ಮೈಸೂರು: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 4 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಾಭರಣ ದರೋಡೆ

TAGGED:

EXTORTION CASE
HYDERABAD
BUSINESSMAN
ಪೊಲೀಸರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ
MEN IMPERSONATE POLICE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.