ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಟೇಕ್‌ಡೌನ್ ನೋಟಿಸ್‌ ಕಳುಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಚಿಂತನೆ

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 31, 2026 at 12:29 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಟೇಕ್‌ಡೌನ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳು 2021ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಚಿವಾಲಯ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುದ್ದಿ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಹ ಟೇಕ್​ಡೌನ್​ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ (MeitY) ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಸೋಮವಾರ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಕರಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ಕರಡು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ವಕಾಲತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಫೌಂಡೇಶನ್ (IFF), ತಿದ್ದುಪಡಿಯು MeitYಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಆಧಾರವಾಗಿರದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಐಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 79ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮುಂತಾದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ವ್ಯಾಪಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

