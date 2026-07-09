ಹನಿಮೂನ್ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: ಆರೋಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜಾಮೀನು ಸಮಂಜಸವೇ?: ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠ ರಚನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸುಳಿವು
ಮೇಘಾಲಯ ಹನಿಮೂನ್ ಮರ್ಡರ್ ಪ್ರಕರಣ - ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಸೋನಮ್ ನೀಡಿದ ಜಾಮೀನು ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿ - ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್.
Published : July 9, 2026 at 4:08 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಹನಿಮೂನ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸೋನಂಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮುದ್ರಣ ದೋಷ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗಂಭೀರ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಈ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠ ರಚಿಸುವ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಎಂಬವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿರುವ ಸೋನಂ ರಘುವಂಶಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಮನೋಜ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
ಬಂಧನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುದ್ರಣ ದೋಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೋನಂಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ ಮೇಘಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಕ್ರಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜುಲೈ 3 ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದ್ರೇಶ್ ಮತ್ತು ಶೀಲ್ ನಾಗು ಅವರಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಠವು ಹೈಕೋಟರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.
ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಸೋನಂಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಘಾಲಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತುಷಾರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ಬಂಧನದ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮುದ್ರಣ ದೋಷದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂಧನವನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೋಷಪೂರಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಪಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ವಾದಿಸಿದರು.
ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠ ರಚನೆ ಸುಳಿವು: ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರತೆ ಅರಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಜಾಮೀನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸೋನಮ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ವಿವಾಹವಾದ ಬಳಿಕ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ 23ರಂದು ಮೇಘಾಲಯದ ಸೊಹ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 2ರಂದು ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸೋನಮ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
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