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ಹನಿಮೂನ್​ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್: ಆರೋಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜಾಮೀನು ಸಮಂಜಸವೇ?: ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠ ರಚನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸುಳಿವು

ಮೇಘಾಲಯ ಹನಿಮೂನ್ ಮರ್ಡರ್​ ಪ್ರಕರಣ - ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಸೋನಮ್​​ ನೀಡಿದ ಜಾಮೀನು ವಿರುದ್ಧದ ಅರ್ಜಿ - ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​.

HONEYMOON MURDER CASE
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 4:08 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಹನಿಮೂನ್​ ಮರ್ಡರ್​ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಸೋನಂಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಮುದ್ರಣ ದೋಷ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗಂಭೀರ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಈ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠ ರಚಿಸುವ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿ ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಎಂಬವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿರುವ ಸೋನಂ ರಘುವಂಶಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಮನೋಜ್​ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಬಂಧನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುದ್ರಣ ದೋಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸೋನಂಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ ಮೇಘಾಲಯ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನ ಕ್ರಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಜುಲೈ 3 ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ.ಎಂ. ಸುಂದ್ರೇಶ್​ ಮತ್ತು ಶೀಲ್​ ನಾಗು ಅವರಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೀಠವು ಹೈಕೋಟರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು.

ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಸೋನಂಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಘಾಲಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರಲ್​ ತುಷಾರ್​ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು, ಬಂಧನದ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮುದ್ರಣ ದೋಷದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂಧನವನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ದೋಷಪೂರಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಈ ಹಿಂದೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಪಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರಲ್​ ವಾದಿಸಿದರು.

ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠ ರಚನೆ ಸುಳಿವು: ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರತೆ ಅರಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಜಾಮೀನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಸ್ತೃತ ಪೀಠ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿತು. ಈ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತು.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್​ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸೋನಮ್​ 2025 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ವಿವಾಹವಾದ ಬಳಿಕ ಮೇಘಾಲಯಕ್ಕೆ ಹನಿಮೂನ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ 23ರಂದು ಮೇಘಾಲಯದ ಸೊಹ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೂನ್​ 2ರಂದು ರಾಜಾ ರಘುವಂಶಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಸೋನಮ್​ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರನ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹತ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

SUPREME COURT
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MEGHALAYA
ಹನಿಮೂನ್​ ಮರ್ಡರ್​ ಕೇಸ್​​
HONEYMOON MURDER CASE

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