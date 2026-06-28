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170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ 19 ತಿಂಗಳ ಪುಟಾಣಿ!

19 ತಿಂಗಳ ಈ ಮಗು ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

Karna Parmar
ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುಟಾಣಿ ಕರ್ಣ ಪರ್ಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 28, 2026 at 3:29 PM IST

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ಗಿರ್ ಸೋಮನಾಥ್(ಗುಜರಾತ್​​): ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಗುವಿದೆ. ಈ ಮಗು ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು. ಪುಟಾಣಿಯ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಸೋಜಿಗಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ.

ಗುಜರಾತಿನ ಜುನಾಗಢದವರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂರತ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಕರ್ಣ ಪರ್ಮಾರ್, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು, ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಕರ್ಣನ ಗಮನಾರ್ಹ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್​​ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗುರುತಿಸಿವೆ.

ಜುಲೈ 5, 2024ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸು.

Karna Parmar
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೇರಿದ ಪುಟಾಣಿಯ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ (ETV Bharat)

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆ, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಕಾಡು ಮತ್ತು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ವಾಹನ, ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲ. ಫ್ಲ್ಯಾಷ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ.

"ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿಟ್ಟೆವು. ಈಗ ಅವನು 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಮಿಥುನ್‌ಭಾಯ್ ಪರ್ಮಾರ್.

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