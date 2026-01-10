ETV Bharat / bharat

ಛಲವಿದ್ದರೆ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು: ಕೈಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಛೋಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾರೆ, ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ!​

ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೈಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಛೋಟು ಎಂಬ ಯುವಕ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಆಡುತ್ತಾ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Published : January 10, 2026 at 8:23 PM IST

ನಳಂದ(ಬಿಹಾರ): ಜಿಲ್ಲೆಯ 18 ವರ್ಷದ ಛೋಟು ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಎಂಬ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಕ ಹುಡುಗ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೈಗಳಿಲ್ಲದ ಛೋಟು ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲ ಕೈಗಿರುವ ಒಂದು ಬೆರಳು, ಕಂಕುಳದ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿರಿಯಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಮಾರ್ಕಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಪುದಿನ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಛೋಟು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉತ್ಸಾಹಿ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಅವರು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಮರದ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಛೋಟು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆರಳು, ಕಂಕುಳದ ನಡುವೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರನ್​ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಛೋಟು ಟೆನಿಸ್ ಮತ್ತು ಲೆದರ್​ ಚೆಂಡುಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಎದುರು ಆಡುವ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 200 ರಿಂದ 3,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಳಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನೆರೆಯ ಲಖಿಸರಾಯ್ ಮತ್ತು ದೂರದ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಮಿರ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ: ಛೋಟು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ನಿಕೋಲಸ್ ಪೂರನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ, ಆದರೆ, ಅವರ ಜೀವಮಾನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ISPL) ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅಂಗವಿಕಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಮಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಲೋನ್.

ಛೋಟು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಛೋಟು, 2023ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಶೇ.58 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶೇ.68 ರಷ್ಟು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಗಿರಿಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾ ಆಶಾಪುರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗ ಬಯಸದ ಯುವಕ; ಛೋಟು ಯಾರಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತನ್ನ ಕಾಲು ಮತ್ತು ಭುಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸೈಕಲ್, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಛೋಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಛೋಟು ಐದು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ತಾಯಿ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಛೋಟು ಅವರ ತಾಯಿ ಲಾಲೋ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಛೋಟು ಕೈಗಳಿಲ್ಲದೇ ಜನಿಸಿದ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಛೋಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬಿಹಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,100 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅವನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಛೋಟು ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ, ಅಮೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಲೋನ್‌ನಂತೆ ನಾನು ಪ್ಯಾರಾ - ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬಲ್ಲೆ. ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ರೋಷನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅವರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನ್ನನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇಂದು ನಾನು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಕೈಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನು, ನನ್ನ ಉತ್ಸಾಹವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಂಗವಿಕಲರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೇನು?: ಪ್ಯಾರಾ-ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಅಂಗವಿಕಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೃಷ್ಟಿಹೀನರು, ಶ್ರವಣದೋಷವುಳ್ಳವರು, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ವೀಲ್‌ಚೇರ್ ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ BCCI ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಭಾರತೀಯ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (DCCI) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ (PCI) ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯಿತು.

